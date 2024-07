Natur statt Deo Kate Hudson gesteht, dass sie kein Deodorant nutzt

Kate Hudson auf einem Event im Jahr 2023. Ob sie damals wohl Deo trug? (paf/spot)

SpotOn News | 19.07.2024, 16:06 Uhr

Kate Hudson erzählt, dass sie kein Deodorant verwendet, wie auch ihr ehemaliger Filmpartner Matthew McConaughey. Den Hollywoodstar habe sie damals aber "aus einer Meile Entfernung" riechen können.

Kate Hudson (45) hat in einem Interview verraten, dass ihr Schauspielkollege Matthew McConaughey (54) nicht der einzige Hollywoodstar ist, der kein Deodorant verwendet. Auch sie selbst verzichte darauf. Das offenbarte die Schauspielerin am Mittwoch (17. Juli) in der Talkshow "Watch What Happens Live with Andy Cohen".

Hudson roch ihn "aus einer Meile Entfernung"

Moderator Andy Cohen (56) stellte Hudson die Frage, ob es stimme, dass sie McConaughey beim Dreh zu "Ein Schatz zum Verlieben" (2008) gezwungen habe, Deo zu benutzen. "Nein", antwortete die Schauspielerin. "Er trägt kein Deodorant – und nebenbei bemerkt, trage auch ich keines", ergänzte sie. Sie beide seien "ganz natürlich" unterwegs, führte sie lachend aus.

Hudson sprach jedoch davon, dass sie McConaughey "aus einer Entfernung von einer Meile" hätte riechen können. In der romantischen Action-Komödie spielten die beiden das Schatzsucherpaar Ben und Tess Finnegan. Der Schauspieler habe laut der britischen "Daily Mail" im Gespräch mit dem "Playboy" einst gesagt, Hudson hätte damals einen Salzstein ans Set mitgenommen. Sie habe ihn darum gebeten, den Stein, der demnach Gerüche überdecken soll, zu tragen. Dem Wunsch sei McConaughey aber nicht nachgekommen.

Weitere Stars verzichten ebenfalls

Die beiden Schauspieler sind mit ihrer Angewohnheit nicht alleine. Im Jahr 2014 erzählte Cameron Diaz (51) "E! News", sie lebe seit fast 20 Jahren ohne Antitranspirant zu nutzen. Als Grund gab sie an, dieses würde den unangenehmen Geruch anhalten lassen. Comedian und Podcaster Marc Maron (60) setzt ebenfalls auf seine eigene Duftnote, wie er 2015 mit "Us Weekly" teilte. Dem "New York Magazine" zufolge soll zudem Modedesigner Tom Ford (62) 2006 bei der Feier zum Launch eines Parfüms gesagt haben, dass er auf Deo verzichtet.