Stars Kathy Bates: Diät war harte Arbeit

Kathy Bates - July 2024 - TCA Summer Press Tour- Langham Huntington - CA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.10.2024, 08:00 Uhr

Kathy Bates fand es „harte Arbeit“, 50 Kilogramm abzunehmen.

Die 76-jährige Schauspielerin erklärte, dass sie in den letzten sieben Jahren 40 Kilogram abgenommen hat, nachdem sie ihren Lebensstil und ihre Ernährung umgestellt hatte, bevor sie die letzten 10 Kilogramm mit Hilfe des Medikaments Ozempic abgenommen hat. Sie sagte dem ‘People’-Magazin: „Es wird viel darüber geredet, dass ich das nur wegen Ozempic geschafft habe. Aber ich muss den Leuten da draußen klarmachen, dass das harte Arbeit für mich war, besonders während der Pandemie. Es ist sehr schwer zu sagen, dass man genug hat.“

Die ‘Matlock’-Darstellerin gab zu, dass die Diagnose von Typ-2-Diabetes im Jahr 2017 ein Weckruf war, ihr Gewicht zu kontrollieren und auf ihre Gesundheit zu achten. „Ich habe gegessen, weil ich Angst hatte, und ich habe gegessen, weil es eine Verletzung meines Selbstwertgefühls war. [Diabetes] liegt in meiner Familie, und ich hatte gesehen, was mein Vater durchgemacht hatte. Ihm war ein Bein amputiert worden. Eine meiner Schwestern leidet sehr ernsthaft daran, und das hat mir Angst gemacht. Es hat mir richtig Angst gemacht.“ Die Oscar-Preisträgerin begann mit kleinen Veränderungen, wie dem Rat ihrer Nichte, auf ihren Körper zu hören. Sie fügte hinzu: „Wenn wir satt sind, stoßen wir einen unwillkürlichen Seufzer aus. Ich habe den Teller einfach weggeschoben.“ Die ‘Misery‘-Darstellerin hörte auch auf, nach 20 Uhr zu essen und stellte ihre Ernährung um, obwohl sie sich gerne gelegentlich eine Leckerei gönnt.

Nachdem sie nun die Arbeit an der ersten Staffel von ‚Matlock‘ beendet hat, muss Kathy nun ein Trainingsprogramm finden, das ihr Spaß macht. „Das wird die nächste Sache sein, über die ich mir Sorgen mache, weil ich nicht mehr am Set hin und her rennen werde”, so Bates.