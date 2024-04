Film Keanu Reeves: Er spricht die Rolle des Shadow The Hedgehog in ‚Sonic the Hedgehog 3‘

Keanu Reeves - John Wick Chapter 4 Prmiere - TCL Chinese Theatre - LA - 20 03 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2024, 14:00 Uhr

Keanu Reeves wird die Rolle des Shadow in ‚Sonic the Hedgehog 3‘ sprechen.

Der 59-jährige Schauspieler hat sich dem Cast der Filmreihe angeschlossen, die auf Segas erfolgreichen Videospielen beruht, und wird an dem Projekt neben Stars wie Ben Schwartz, James Marsden und Jim Carrey mitwirken.

Das erste ‚Sonic 3‘-Filmmaterial, das im Dezember in die Kinos kommen wird, war in der vergangenen Woche auf der CinemaCon enthüllt worden, wobei verraten wurde, dass Bösewicht Dr. Robotnik (Carrey) nach den Ereignissen im zweiten Film deprimiert gewesen sei, aber mit der Erschaffung von Shadow The Hedgehog wieder neuen Schwung bekommt. Der Charakter wurde erstmals im ‚Sonic Adventure 2‘-Videospiel von 2001 vorgestellt und verfügt über außergewöhnliche Geschwindigkeit und Chaos-Kontrollkräfte, durch die er sowohl Raum als auch Zeit manipulieren kann. Die Figur gilt zunächst als Anti-Sonic, wird aber später in den Spielen zum Verbündeten des blauen Protagonisten. Das ‚Sonic the Hedgehog‘-Franchise startete mit einem erfolgreichen Film im Jahr 2020, der dann von dem Sequel aus dem Jahr 2022 übertroffen wurde. Und Produzent Toby Ascher gab vor kurzem bekannt, dass er möchte, dass die Neuveröffentlichungen der Filme zu Events auf ‚Avengers‘-Niveau werden. Ascher, der der Mitschöpfer der neuen TV-Spin-off-Serie ‚Knuckles‘ von Paramount+ ist, erklärte gegenüber ‚Paste‘: „Wir sind echt begeistert von der Idee, unsere Charaktere in unserer Welt auf das Fernsehen ausweiten zu können, insbesondere weil uns das eine Plattform gibt, um richtige Charakterstudien zu machen.”