Red-Carpet-Premiere 2019 Keanu Reeves und Alexandra Grant: Verliebter Pärchenauftritt

Keanu Reeves und Alexandra Grant posierten entspannt für die Fotografen. (ili/spot)

SpotOn News | 14.04.2024, 16:01 Uhr

Schauspieler Keanu Reeves und Künstlerin Alexandra Grant standen bei der MOCA Gala in Los Angeles im Rampenlicht. Verliebt und sogar küssend zeigten sie sich den Fotografen.

Hollywoodstar Keanu Reeves (59) und seine langjährige Freundin, die bildende Künstlerin Alexandra Grant (54), stahlen allen anderen bei MOCA Gala im The Geffen Contemporary Museum in Los Angeles die Show. Verliebt, geduldig und freundlich posierte das Paar am Samstagabend für die Fotografen. Sogar ein zärtliches Küsschen in der Lobby des Museums ist auf den Bildern zu sehen, wie unter anderem "Mail Online" zeigt.

Für die Veranstaltung hatten beide sich schick gemacht. Er trug einen eleganten grauen Anzug mit einem passenden Schal und versprühte Charme, während er den Arm um seine farblich deutlich auffallendere Freundin schlang, die in einem türkisfarbenen ärmelfreien Satinkleid mit raffinierten Cut-outs an der Seite glänzte. Das Make-up hielt die Künstlerin dezent und natürlich, das weiße Haar hatte sie mitsamt einiger geflochtener Strähnen zurückgesteckt. Die silberne Clutch funkelte ebenso wie ihre Ohrhänger, das Kettchen und die Armreife.

Video News

Aus Freundschaft wurde Liebe – Pärchendebüt im Jahr 2019

Ihr Pärchendebüt auf einem roten Teppich feierten Reeves und Grant im November 2019 bei der LACMA Art + Film Gala. Diese Enthüllung löste großes Interesse aus, und die Künstlerin sprach von einer Flut von Anfragen zu dieser Romanze aus allen Ecken. "Ich glaube, jede einzelne Person, die ich kannte, rief mich in der ersten Novemberwoche an, und das ist faszinierend", sagte sie einige Monate später der britischen "Vogue".

Das Paar, das gemeinsam einen Verlag namens X Artists' Books betreibt, ist seit Jahrzehnten eng befreundet. Irgendwann wurde aus Freundschaft Liebe. Alexandra Grants Freundin, die Schauspielerin Jennifer Tilly (65), verriet im Februar 2020, dass das Paar schon "seit Jahren" zusammen ist. "Ich erinnere mich, dass Alexandra vor ein paar Jahren, vor etwa anderthalb Jahren, sagte: 'Keanu Reeves ist mein Freund', und ich dachte: 'Moment mal. Was? Was? Was? Was?'", sagte die Schauspielerin damals der "New York Post".

Während der genaue Zeitpunkt ihres Aufeinandertreffens ungewiss bleibt, geht die Beziehung mindestens auf das Jahr 2011 zurück, das mit der Veröffentlichung ihres Buches "Ode an das Glück" zusammenfiel.