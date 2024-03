Stars Kelly Osbourne: Aus Freundschaft zu Sid Wilson wurde Liebe

Bang Showbiz | 06.03.2024, 10:00 Uhr

Die Tochter von Sharon und Ozzy Osbourne spricht über ihre Liebesgeschichte mit Sid Wilson.

Kelly Osbourne verrät, dass sie und ihr Partner Sid Wilson erst jahrelang befreundet waren.

Die Sängerin machte ihre Beziehung mit dem Slipknot-Star 2022 öffentlich. Im Oktober desselben Jahres kam ihr gemeinsamer Sohn Sidney zur Welt. Nun spricht die Tochter von Sharon und Ozzy Osbourne darüber, wie sie ihren Freund kennengelernt hat.

In einer Folge des ‚The Osbournes‘-Podcasts erklärt Kelly: „Wir haben uns zum ersten Mal getroffen, als ich ein Kind war, und ich glaube, wir haben uns nur als Kinder gesehen. Wir waren nur befreundet, denn es gab einen Altersunterschied von sieben Jahren, und das war damals ein riesiger Unterschied. Ich war 13 Jahre alt und er war Anfang 20.“

Nach einigen Jahren seien sie sich 2013 wieder über den Weg gelaufen. Der Musiker habe schon damals begonnen, romantische Gefühle für sie zu entwickeln. „Ich glaube, es war 2013 – vielleicht auch ein bisschen früher – ich traf Sid, als er seinen Plattenladen auf der Melrose [in Los Angeles] hatte. Und da hat er beschlossen, dass er mich mag. Das wusste ich nicht“, erzählt die 39-Jährige.

Dennoch blieben sie nur Freunde, bis Sid Kelly vor vier Jahren einlud, ein Slipknot-Konzert zu besuchen. „Ich ging zu dem Konzert und hatte immer noch keine Ahnung, dass er mich mochte, und dann fingen wir einfach an, mehr zu reden und mehr miteinander zu unternehmen, und es passierte ganz natürlich“, schildert sie. „Es war nicht erzwungen. Weil wir schon so lange befreundet waren und uns schon so lange kannten, gab es ein Gefühl der Vertrautheit, das ich mit niemandem sonst hatte.“