Nach harscher Kritik Britney Spears schlägt gegen Ozzy Osbourne zurück

Britney Spears veröffentlicht regelmäßig Tanzvideos auf Social Media. (paf/spot)

SpotOn News | 18.07.2024, 11:37 Uhr

Britney Spears hat scharf auf einen verbalen Angriff von Ozzy Osbourne reagiert. Der Musiker hatte zuvor erklärt, er könne die Tanzvideos der Sängerin nicht mehr sehen.

Britney Spears (42) hat nach einem harschen Kommentar von Ozzy Osbourne (75) gegen diesen ausgeteilt. Der Musiker hatte im "The Osbournes Podcast" am Dienstag (16. Juli) gesagt, er sei genervt von Spears' Tanzvideos auf Instagram. Die Sängerin konterte nun in den sozialen Medien, die Osbournes seien "die langweiligste Familie der Menschheit".

Sie sollen "sich bitte verziehen"

Spears fügte hinzu, sie werde ein Fotoshooting mit Kate Beckinsale (50) machen und der "langweiligen" Osbourne-Familie sagen, dass sie sich "bitte verziehen sollen". Sie verteidigte damit auch die britische Schauspielerin, über die ebenfalls "unglaublich grausam" geredet worden sei. Auch sie erhalte wegen ihrer Posts Kritik. Dass sich Beckinsale nicht unterbekommen lasse, nannte sie "ziemlich stark".

Der Popstar kündigte an, gegen die "Klugscheißer" zurückzuschlagen. Spears betonte, es sei ihr wichtig, andere Menschen zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, persönlich zu wachsen. "Was werdet ihr tun, um jemandem zu helfen und seine Träume zu verwirklichen", konfrontierte sie ihre Hater. Man müsse sehr vorsichtig sein, wen man in sein Umfeld lasse und in sein Herz schließe, warnte die "Toxic"-Sängerin zudem.

"Es ist sehr, sehr traurig"

Osbourne brachte in der Podcast-Folge zuvor an, er "habe es satt", ständig Britney Spears' Tanzvideos zu sehen. Der Rock-Musiker ergänzte: "Es ist traurig, sehr, sehr traurig." Auch die anderen Familienmitglieder bemitleideten die Künstlerin. "Sie tut mir so leid", äußerte Osbournes Tochter Kelly (39) ihre Meinung. Sharon Osbourne (71), die Frau des "Crazy Train"-Sängers, bezeichnete Spears als "armes, kleines Ding". "Es ist herzzerreißend", fügte sie hinzu.

Spears lässt sich von ihrer Leidenschaft für das Tanzen unterdessen nicht abbringen. Seit ihrem Statement postete sie bereits ein neues Video auf Instagram. In diesem führt sie in einem neonpinken Bikini-Unterteil und einem langärmeligen Crop Top in Weiß einen Tanz auf.