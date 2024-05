Stars Kelly Osbourne träumt von einer großen Familie

Kelly Osbourne - February 2024 - Grammy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.05.2024, 10:00 Uhr

Die Tochter von Sharon und Ozzy Osbourne würde ihrem Sohn gerne mehrere Geschwister schenken.

Kelly Osbourne wünscht sich weiteren Nachwuchs.

Die Musikerin wurde im November 2022 zum ersten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Partner Sid Wilson zieht sie Söhnchen Sidney groß. In der Rolle als Mama geht die 39-Jährige ganz auf. Wie Kelly gegenüber dem ‚People‘-Magazin verrät, kann sie es kaum erwarten, weitere Kinder zu bekommen.

„Es ist das beste Abenteuer, das ich je erlebt habe. Ich kann nicht genug gute Dinge über das Muttersein sagen. Es hat einfach alles in meinem Leben verändert. Ich will so viele Kinder wie möglich herausquetschen, bevor es zu spät ist“, schwärmt sie.

Die Tochter von Sharon und Ozzy Osbourne war selbst überrascht, wie cool sie bei der Entbindung war. Normalerweise habe sie eine niedrige Schmerzgrenze – bei der Geburt wuchs sie allerdings über sich selbst hinaus.

„Ich bin so ein Weichei, ich kann nicht mit Schmerzen umgehen“, gesteht Kelly. „Aber [bei der Geburt] kam etwas über mich und ich wurde ein anderer Mensch. Ich dachte nur: ‚Okay, lass es uns tun.‘ Ich habe ihn nach vier Mal Pressen rausgeholt. Bevor wir zu pressen begannen, drehte er sich um und die Nabelschnur wickelte sich um seinen Hals. Als wir dann loslegten, sagte der Arzt: ‚Wir werden diese Person bekommen und wir müssen es schnell machen‘. Also sagte ich: ‚Okay, wir machen das, ich hole ihn raus‘. Und nach viermaligem Pressen war er draußen.“