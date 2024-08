Stars Kendall Jenner: Modeln ist einsame Erfahrung

Kendall Jenner - Vogue World Place Vendome on June 23, 2024, Paris, France - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.08.2024, 08:34 Uhr

Die Reality-Darstellerin spricht offen über die Herausforderungen ihres Jobs.

Kendall Jenner enthüllt, dass sie viele „dunkle Nächte“ erlebt hat.

Die 28-Jährige ist eines der bekanntesten und bestbezahlten Models der Welt – aber Kendall besteht darauf, dass ihre Karriere herausfordernder ist, als sich manche Leute vorstellen können.

Im ‚Anything Goes‘-Podcast erklärt die brünette Schönheit: „Ich werde nicht hier sitzen und sagen, dass ich den härtesten Weg hinter mir habe. Ich denke, ich hatte sehr viel Glück. Aber ich hatte auch meine eigenen Herausforderungen, ob es nun darum ging, überarbeitet zu sein oder einen Job nicht zu bekommen, den ich wirklich gerne bekommen hätte.“

Kendall gesteht, dass sie sich manchmal „nachts in den Schlaf weint“, wenn sie mit Problemen zu kämpfen hat. „Es ist sehr einsam“, räumt der Reality-Star ein. „Ich hatte wirklich dunkle Nächte, in denen ich in irgendwelchen Städten war und mich hysterisch in den Schlaf geweint habe, weil ich seit drei Monaten nicht mehr zu Hause war und die ganze Zeit über ziemlich allein war.“

Trotz ihres Ruhmes und Erfolges hat Kendall wiederholt in Frage gestellt, ob sich die Opfer, die sie gebracht hat, wirklich gelohnt haben. „Es gab viele Momente, in denen ich mich gefragt habe: ‚Was ist hier los, ist es das alles wert?'“, offenbart sie.