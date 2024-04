Nach Schülerkampagne zum 40. Jubiläum Kevin Bacon kehrt an Highschool vom „Footloose“-Dreh zurück

Kevin Bacon kehrt an den Drehort von "Footloose" zurück. (eyn/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 15:15 Uhr

Vor 40 Jahren feierte der Film "Footloose" Premiere. Zum Jubiläum stattete Kevin Bacon der Highschool, an der der Streifen gedreht wurde, einen Besuch ab. Zuvor hatten die Schüler monatelang versucht, mit der Kampagne "Bacon to Payson" seine Aufmerksamkeit zu erregen.

Kevin Bacon (65) erfüllt den Schülern der Payson High School in Utah einen Traum. Vor 40 Jahren feierte sein Kultfilm "Footloose" Premiere, der an der Schule gedreht wurde. Aus diesem Anlass startete die Schülerschaft die Kampagne "Bacon to Payson", um den Schauspieler zu einem Besuch in den Gebäuden zu überreden. Jetzt machte er seine Versprechungen wahr und hielt eine Rede auf dem Footballfeld der Highschool.

"Wir sind hier an diesem wunderschönen Ort und an diesem wunderschönen Tag. Es ist lange her – 40 Jahre – das haut mich einfach um, wisst ihr. Hier sieht alles ein bisschen anders aus. Ich würde sagen, das, was am meisten anders aussieht, bin ich", begann er seine Ansprache, wie die "Today Show" berichtete. Die Highschool wird zum Ende des Schuljahrs umziehen.

Lob für das Engagement der Schüler

"Als ich das erste Mal von dieser 'Bacon to Payson'-Sache hörte, dachte ich: 'Wow, das ist verrückt. Aber ihr wart einfach unermüdlich'", lobte er den Einsatz der Schüler. Im Rahmen der Kampagne stellten diese Szenen des Films nach und choreografierten Videos, um die Aufmerksamkeit des Filmstars zu erregen.

Als Teil ihrer Bemühungen verpflichteten sie sich außerdem dazu, 5.000 Hilfsmittelpakete für Bacons Stiftung zu beschaffen. Sixdegrees.org kümmert sich um unterversorgte Gemeinden. Die Organisation hat es sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen ihrer "Footloose40"-Initiative bis zu 40.000 Kits zu packen und zu verteilen. Die Schüler hätten "aus dem, was nur ein Filmstar sein könnte, der zurückkommt, um sich auf die Schulter klopfen zu lassen, etwas wirklich Positives gemacht", bedankte Bacon sich.

Ehrendiplom für Kevin Bacon

Die Schüler hatten ihre Schule mit "Footloose"-Erinnerungen dekoriert und Bacon das Ehrendiplom der Payson High School verliehen. Stolz posierte er mit der Schülerschaft für Fotos und ließ sich auch zu einem kleinen Plausch hinreißen.

"Footloose" kam 1984 in die Kinos. Kevin Bacon spielt darin einen Teenager, der in eine Kleinstadt zieht, in der das Tanzen verboten ist. Der Streifen gipfelt im Abschlussball an der Payson High School.