Stars Inkognito unterwegs: Kevin Bacon fand’s doof

Kevin Bacon - Tribeca Film Festival 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2024, 18:00 Uhr

Der Hollywood-Star startete ein Experiment, um in der Öffentlichkeit nicht ständig erkannt zu werden.

Kevin Bacon stellte fest, dass das Leben ohne Ruhm „sch***e“ ist, als er sich als „normale Person“ verkleidete.

Der US-Schauspieler träumte davon, sein Leben zu leben, ohne in der Öffentlichkeit von Fans erkannt zu werden. Deshalb zog der 65-Jährige Prothesenexperten zu Rate, die ihm dabei halfen, inkognito unterwegs zu sein. Letztendlich ging das Experiment jedoch gründlich in die Hose.

In einem Artikel des ‚Vanity Fair‘-Magazins mit dem Titel ‚Kevin Bacon verbrachte einen Tag als normale Person‘ verrät er: „Ich beschwere mich nicht, aber ich habe ein Gesicht, das ziemlich wiedererkennbar ist. Wenn ich meinen Hut und meine Brille aufsetze, funktioniert das nur bis zu einem gewissen Grad. Ich bin zu einem Maskenbildner für Spezialeffekte gegangen, habe mich beraten lassen und ihn gebeten, mir eine prothetische Verkleidung anzufertigen.“

Nachdem er mit falschen Zähnen, einer neuen Nase und einer Brille ausgestattet wurde, machte sich der ‚Footloose‘-Star auf den Weg zu einem Einkaufszentrum in Los Angeles und war zunächst begeistert. „Niemand hat mich erkannt“, zeigt er sich baff.

Doch Kevin bereute seine Entscheidung schnell. „Die Leute drängten sich irgendwie an mir vorbei, waren nicht nett. Niemand sagte: ‚Ich liebe dich.‘ Ich musste in der Schlange warten, um, ich weiß nicht, einen verdammten Kaffee oder so zu kaufen. Ich dachte: ‚Das ist sch***e. Ich will wieder berühmt sein“, klagt er.