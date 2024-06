Stars Kevin Costner: Deshalb hat sein Sohn eine Rolle in seinem Film

Hayes Costner And Kevin Costner - Cannes Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2024, 10:00 Uhr

Kevin Costner hat seine Kinder nicht in die Unterhaltungsbranche „geschubst“.

Der 69-jährige ‚The Bodyguard‘-Darsteller hat die Söhne Hayes (15) und Cayden (17) sowie Tochter Grace (14) mit seiner früheren Frau Christine Baumgartner (50). Zudem hat er vier weitere Kinder von zwei Frauen. Jetzt hat er sich darüber geäußert, dass er kein aufdringlicher Showbiz-Elternteil ist. Auch wenn er beschlossen hatte, seinen Sohn Hayes in seinem neuen epischen Westernfilm ‚Horizon: An American Saga‘ zu besetzen, obwohl der Teenager keinerlei Schauspielerfahrung hat.

Kevin erzählte der ‚Today‘-Show, dass Hayes die Rolle des Nathaniel Kittredge im ersten Teil des vierteiligen Films über die Bürgerkriegszeit ohne Vorsprechen spielt „Er ist ein wunderbarer Junge und er ist ruhig. Und ich habe meine Kinder nicht in das Geschäft gedrängt. Mir ist klar, dass es da draußen so viele junge Schauspieler gibt, die dafür töten würden, in diesem Film mitzuspielen, und ich möchte ihnen diese Rollen nicht wegnehmen, nur weil ich meine eigenen Kinder unterbringen kann.“

Kevin gab auch zu, dass seine Entscheidung „egoistisch“ war, sagte aber, dass Hayes‘ Rolle nur zwei Wochen Drehzeit erforderte. Er fügte hinzu: „Aber in gewisser Weise war es eine kleinere Rolle. Ich wollte egoistischerweise, dass er für eine Woche, zwei Wochen, bei mir ist. Wir sind jeden Tag zum Set gefahren und er hat geflüstert. Er hatte nicht viel Erfahrung, aber er ist wirklich wunderschön in dem Film. (Seine) Szene ist wirklich kompliziert.”

Kevin erzählte im April, dass die Figur, die er in „Horizon“ spielt, eine Inspiration für Hayes‘ Namen war.