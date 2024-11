Finale Folgen sind gestartet Kevin Costner reagiert auf sein „Yellowstone“-Schicksal

"Yellowstone" geht auch ohne Hauptdarsteller Kevin Costner weiter. (obr/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 11:11 Uhr

In der neuen Folge der fünften "Yellowstone"-Staffel wird das Schicksal von Kevin Costners Figur John Dutton endgültig besiegelt. Doch was hält der Schauspieler selbst von der dramatischen Serienwendung?

Die gefeierte Westernserie "Yellowstone" ist in ihre finalen Folgen gestartet – ohne Hauptdarsteller Kevin Costner (59). Deutsche Fans können die Folge bereits seit dem 11. November um 12:30 Uhr in den Mediatheken von AXN Black sehen. Die TV-Premiere findet am 12. November um 20:15 Uhr statt. Achtung Spoiler! Wer nicht wissen will, wie Costner als Gouverneur John Dutton aus der beliebten Serie ausscheidet und wie der Schauspieler selbst auf die Auflösung reagiert, sollte jetzt nicht weiterlesen.

Falsche Fährte

In der neuen Folge der fünften Staffel wird das Schicksal von Costners Figur John Dutton endgültig besiegelt. Gleich zu Beginn wird der Familienpatriarch tot im Badezimmer seiner Gouverneursvilla in Montana aufgefunden. Der Tod seiner Figur wird zunächst als Selbstmord dargestellt, entpuppt sich im Verlauf der Episode aber als Mord, der von Sarah Atwood (Dawn Olivieri, 43), der Freundin seines entfremdeten Seriensohns Jamie (Wes Bentley, 46), in Auftrag gegeben wurde.

Kevin Costner will die Folge nicht sehen

"Ich habe gehört, es soll ein Suizid sein – das macht nicht gerade Lust, es mir anzusehen", kommentierte Costner in der "Michael Smerconish Show" auf SiriusXM seinen Serientod, wie unter anderem "Variety" berichtet. Gleichzeitig äußerte er auch Vertrauen in das Kreativteam: "Die sind ziemlich schlau. Vielleicht ist es auch nur eine falsche Fährte. Wer weiß? Sie sind sehr gut und werden das schon hinbekommen."

Dass die entscheidende Folge über seine Figur am Wochenende ausgestrahlt wurde, hatte der Schauspieler offenbar nicht auf dem Schirm. "Um ganz ehrlich zu sein – ich wusste nicht einmal, dass es gestern Abend lief", gestand Costner. "Ich sehe überall Werbung mit meinem Gesicht und denke mir: 'Merkwürdig, da bin ich gar nicht dabei.'"

John Dutton spielt weiter eine "wichtige Rolle"

Dass der Schauspieler nicht für die finalen Folgen zurückkehrt, war bereits seit längerem bekannt. Der 59-Jährige hatte sich mit Serienschöpfer Taylor Sheridan (54) überworfen. Trotz Costners Abwesenheit soll seine Figur John Dutton aber weiterhin eine wichtige Rolle spielen. "Seine Präsenz ist essenziell", betonte Regisseurin Christina Voros im Gespräch mit "The Hollywood Reporter". "John Dutton ist nach wie vor zentral für die Geschichte."

Die Serie "Yellowstone", in der Costner seit 2018 die Hauptrolle des Familienpatriarchen John Dutton spielte, soll mit der aktuellen fünften Staffel zu Ende gehen. Der Schauspieler hatte die Show während der Drehpause nach der ersten Hälfte der finalen Staffel verlassen.

Die Geschichte der Duttons könnte aber dennoch weitergehen. Wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet, sind die Verantwortlichen bereits in Gesprächen über eine mögliche sechste Staffel. Kelly Reilly (47) als Beth Dutton und Cole Hauser (49) als Rip Wheeler sollen für eine Fortsetzung infrage kommen.