Stars Kevin Costner: ‚Yellowstone‘-Auftritt sollte nie so lang werden

Kevin Costner - May 2024 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2024, 10:00 Uhr

Kevin Costner wollte nur eine Staffel von ‚Yellowstone‘ machen.

Der 69-jährige Schauspieler gab letzte Woche bekannt, dass er seine Rolle als John Dutton vor der zweiten Hälfte der fünften und letzten Staffel der Serie aufgeben werde, um sich auf andere Projekte zu konzentrieren. Er hat jetzt auch zugegeben, dass er sowieso nie vorhatte, so lange bei dem Projekt zu bleiben.

Der Schauspieler sagte ‚Entertainment Tonight‘: „‚Yellowstone‘ war ein großartiger Moment in meinem Leben. Ich erinnere mich, dass ich es gelesen habe und dachte, ich will das machen. Vielleicht eine Staffel oder nur einen langen Film, und am Ende wurden es fünf Staffeln. Es war wichtig für mich, andere Dinge tun zu können und zu versuchen, das alles zu vereinen. Aber ich war einfach nicht in der Lage, es zu vereinen.“ Kevin betonte, dass er eine „wunderbare“ Zeit bei der Arbeit an der Serie hatte und hofft, dass sie ein großer Teil seines Vermächtnisses sein wird. Er sagte: „Ich mache Filme und ich bin ein Teil von Dingen, von denen ich denke, dass sie wirklich sehenswert sein werden. Das ist es, was ich will, dass die Leute überrascht sind. Und ‚Yellowstone‘ kam auf den Plan und es war eine Überraschung, und es war wunderbar und es war gut. Und andere Charaktere sprangen von der Leinwand, und dafür möchte ich bekannt sein.“

Der preisgekrönte Star konzentriert sich derzeit auf seine epische Western-Filmreihe ‚Horizon: An American Saga‘ – von der der erste Film mit dem Untertitel ‚Kapitel 1‘ noch in diesem Monat erscheint – und er hofft, dass es ein Muss für alle Altersgruppen sein wird. Kevin – der Co-Autor, Regisseur und Hauptdarsteller der geplanten vierteiligen Geschichte – sagte: „‚Horizon‘, obwohl es als nicht jugendfrei bewertet ist, soll die Leute nach Hause gehen lassen und sagen: ‚Weißt du was? Ich möchte die Kinder mitnehmen, um ‚Horizon‘ zu sehen. Ja, es ist gewalttätig, aber ich möchte, dass sie verstehen, dass es wahrscheinlich das ist, was ihren Ururgroßmüttern und Großvätern passiert ist.‘“