Stars Kevin Hart: Damit verärgerte er seine älteste Tochter

22.04.2024

Der Comedian macht in seinen Shows gerne Witze über seine Kinder - sehr zu ihrem Unmut.

Kevin Hart hat aufgehört, in seinen Comedy-Shows über seine Tochter zu sprechen, nachdem sie ihm „gedroht“ hat.

Der Comedian hat zusammen mit seiner Ex-Frau Torrei die Kinder Heaven (19) und Hendri (16). Den sechsjährigen Kenzo und die dreijährige Kaori zieht er mit seiner Ehefrau Eniko groß. Je älter seine Kinder werden, desto mehr muss er auf ihre Wünsche Rücksicht nehmen.

Seine Tochter Heavens verrät in der Sendung ‚60 Minutes‘, wie unglücklich sie darüber war, dass ihr Privatleben zur Unterhaltung des Publikums benutzt wurde. „Warum macht er meine Angelegenheiten publik? Er ist ein hinterhältiger kleiner Kerl“, scherzt sie. Deshalb habe die 19-Jährigen ihren Vater gebeten, keine öffentlichen Witze mehr über sie zu machen.

Der Schauspieler räumt daraufhin ein: „Wenn dein Kind älter wird, muss dir ein bisschen bewusster sein, was du tust, basierend auf dem, was sie fühlen, was sie mögen und was sie nicht mögen. Ich habe seitdem nicht mehr über sie gesprochen, weil sie mir eine harte Drohung ausgesprochen hat.“ Seine Tochter bestätigt ihr knallhartes Vorgehen: „Das habe ich. Ich habe ihm gedroht.“

Ein Thema, über das sich der ‚Jumanji: Willkommen im Dschungel‘-Darsteller in seinen Shows dagegen immer noch gerne lustig macht, ist seine Körpergröße. „Es geht darum, über die Dinge zu sprechen, über die man sich nicht scheut zu lachen, wenn es um einen selbst geht“, erklärt er. „Ich bin wirklich zuversichtlich, dass die Lacher, die ich bekomme, nicht unbedingt über mich lachen, als ob ich eine Witzfigur wäre. Sie lachen über die Erfahrung. Ich vermittle Ihnen eine Erfahrung durch eine Geschichte, die man nachempfinden kann. Und was noch wichtiger ist: Ich sage Dinge, die sich andere Leute einfach nicht zu sagen trauen.“