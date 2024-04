Beauty & Fashion Khloé Kardashian: Sie ist ein Fan des Medicube Age-R Booster Pro

Bang Showbiz | 30.04.2024, 16:00 Uhr

Khloé Kardashian verriet, dass sie ihrer Haut zuliebe ein Hightech-Gerät verwendet.

Der 39-jährige Reality-Star ist begeistert darüber, den Medicube Age-R Booster Pro entdeckt zu haben und zeigte ihren Fans jetzt, wie man das Beauty-Gerät benutzt.

In einem auf ihrem Account auf Instagram geposteten Video sagte der Star: „Das wird lustig werden, ihr werdet sehen, wie meine Muskeln zucken. Ich mache das, wenn ich im Bett liege und Kaffee koche. Das ist echt so einfach. Ich habe darüber etwas gelesen. Ich habe von diesem Gerät gehört. Das ist also der Medicube Booster Pro, und was auch immer mit Ihrer Haut so los ist, der Medicube ist für Sie da. Es gibt sechs verschiedene Einstellungen und es ist ein Game-Changer, ich mache keine Witze. Meine Haut strahlt, sie ist mit Feuchtigkeit versorgt.“ Die ‚Kardashians‘-Prominente wird in dem Clip dabei gesehen, wie sie die Booster-Funktion des Geräts nutzt und es auf die dritte Stufe hochdreht, wo sie auf das Ende des Medicube-Produkts eine Hautpflegecreme aufträgt und ihren Followern gegenüber behauptet, dass sie auf diese Weise viel mehr Feuchtigkeit als normalerweise erhält. Khloé fügte hinzu: „Mein Favorit ist die Booster-Einstellung. Ich werde Sie durch diese Einstellung führen. Stufe drei, da ich das schon einmal gemacht habe. Ich mag es, [das Produkt] in das Gerät zu tauchen. Dadurch wird das Produkt in das Gerät eingeführt. Es gelangt dadurch siebenmal mehr in Ihre Haut und Ihre Poren und so weiter. Ich habe kaum Poren, dieses Ding hilft bei der Feuchtigkeitsversorgung. Meine Haut strahlt. Sie ist geformt, gestrafft, es ist ein Kinderspiel.“