Khloe Kardashian - SEP 23 - GETTY - RENAISSANCE WORLD TOUR BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.06.2024, 08:00 Uhr

Khloé Kardashian wird eine Video-Podcast-Serie auf X moderieren.

Die 39-Jährige hat sich mit der Plattform zusammengetan, um eine 26-teilige Serie zu erstellen, die Khloés „grenzüberschreitenden Sinn für Humor mit ihrer charakteristischen Sympathie verbindet, um Dilemmata anzugehen, die vom Alltäglichen bis zum Absurden reichen“.

Khloé sagte dem ‚Hollywood Reporter‘ jetzt über das Projekt: „Ich bin wirklich neugierig auf so viele Themen und versuche, in allem das Positive zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, auf dieser aufregenden Reise zu erkunden, zuzuhören und zu lernen. Danke X, dass du diese Fahrt mit mir machst.“ Die Reality-Darstellerin hat die Neuigkeiten auch über ihren eigenen Account auf X bekannt gegeben. Khloé, die 30 Millionen Follower auf der Plattform hat, schrieb: „Ich freue mich so sehr, euch mitteilen zu können, dass ich diesen Herbst meine erste Video-Podcast-Serie starte! Das ist etwas, was ich schon lange tun wollte, und ich kann es kaum erwarten. Wir haben viel zu erzählen. Mehr in Kürze!“

Linda Yaccarino, die CEO von X, ist ebenfalls begeistert, mit Khloé zusammenzuarbeiten. Die 60-jährige Führungskraft sagte: „Wenn man an die mutigen Stimmen mit globaler Reichweite denkt, hinter denen X stehen möchte, ist Khloé Kardashian unsere perfekte Partnerin. Diese Serie zeigt das Engagement von X, Kreative in die Lage zu versetzen, Videoinhalte als Mittel zu nutzen, um jeden Aspekt ihres Geschäfts zu unternehmen. Ich kann es kaum erwarten, dass die Welt für ihre fesselnden Gespräche einschaltet und ihr eine Plattform bietet, die ihre Vision einem weltweiten Publikum präsentiert.“ Anfang dieses Jahres deutete ein Insider aus dem Umfeld von Khloé an, dass sie „glücklich damit ist, wo sie in ihrem Leben steht“. Der Nahestehende sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Die Familie steht für sie immer an erster Stelle und sie ist glücklich damit, wo sie in ihrem Leben steht.“