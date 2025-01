Stars Khloé Kardashian: Trotz Affären-Skandals wollte sie Tristan Thompson im Kreißsaal bei sich haben

Bang Showbiz | 30.01.2025, 09:00 Uhr

Der Basketballspieler war der Reality-TV-Darstellerin immer wieder untreu - trotzdem wollte sie ihn nicht ausschließen.

Khloé Kardashian wollte Tristan Thompson bei der Geburt ihrer Tochter bei sich haben – obwohl sie zwei Tage zuvor von seiner Untreue erfahren hatte.

Die Reality-TV-Darstellerin stand kurz vor der Entbindung der heute sechsjährigen True, als bekannt wurde, dass ihr der Basketballspieler untreu war. Trotzdem wollte ihn die 40-Jährige bei der Geburt an ihrer Seite haben, weil sie für ihre Tochter alles so normal wie möglich halten wollte.

In ihrem ‚Khloé In Wonder Land‘-Podcast erklärt sie: „Ich erinnere mich, als Tristan eine Affäre hatte, war es öffentlich und ich habe 48 Stunden später entbunden. Und die Leute fragten: ‚Willst du ihn im Krankenhauszimmer haben, wenn du entbindest?‘ Und es war mein erstes Baby und ich sagte: ‚Ja, ich will.'“

Khloé fügt hinzu: „Wir taten alle so, als ob, denn natürlich musste ich alle meine Geschwister und meine Mutter im Zimmer haben. Und ich sagte: ‚Es wird schwer für euch sein, aber lasst uns alle so tun, als wäre das nicht passiert, denn meine Tochter wird eines Tages diese Aufnahmen zu Hause sehen, und ich möchte nicht, dass sie sie jemals sieht oder dass sie es weiß.'“

Der ‚The Kardashians‘-Star hat mit Tristan außerdem den zweijährigen Sohn Tatum. 2022 zog die Unternehmerin einen endgültigen Schlussstrich unter die On-Off-Beziehung, nachdem bekannt wurde, dass er ein Kind mit Maralee Nichols gezeugt hatte.

Die Geburt von Tochter True bezeichnet sie rückblickend als „außerkörperliche Erfahrung“. Khloé erzählt: „Ich bin einfach auf Autopilot gegangen. Ich war einfach nicht mehr da, ich war nicht mehr präsent. Aber mein Körper war da, ich habe entbunden, ich habe getan, was ich tun musste. Aber es war für sie. Ich dachte an sie. Ich dachte: ‚Für ihre Erinnerungen, ich möchte, dass sie weiß, dass ihr Vater im Zimmer war.'“