Reality-Star und Football-Profi Kim Kardashian wieder Single? Mit Odell Beckham Jr. soll es aus sein

Kim Kardashian und Odell Beckham Jr. sollen seit rund sechs Monaten eine Beziehung führen. Ist nun schon wieder alles vorbei? (ae/spot)

SpotOn News | 25.03.2024, 09:31 Uhr

Kein Liebesglück für Kim Kardashian? Der Reality-Star hat bereits drei Ehen hinter sich - und auch mit ihrem neuen Partner Odell Beckham Jr. soll schon wieder Schluss sein. Dabei hieß es zuletzt noch, sie könne sich ein fünftes Kind mit dem NFL-Star vorstellen.

Die Beziehung von Reality-Star Kim Kardashian (43) und Footballer Odell Beckham Jr. (31) soll nach knapp sechs Monaten schon wieder vorbei sein. Das berichtete die "Daily Mail" unter Berufung auf eine gemeinsame Freundin.

Vor zwei Wochen besuchten sie noch eine Party

Das Paar besuchte zuletzt die Oscar-Party der "Vanity Fair" am 10. März in Los Angeles, bei der sich Kardashian in einem weißen Balenciaga-Kleid zeigte. Auf dem roten Teppich posierte sie alleine – beide wurden jedoch beim Verlassen der Feier fotografiert. Nun heißt es laut der Quelle: "Sie sehen sich im Moment nicht mehr." In der vergangenen Woche sorgte Kim Kardashian bereits für Gerüchte über ihren Beziehungsstatus, als sie zu einem Selfie schrieb: "Ich vermisse dich."

Zuvor hatte bereits ihre Mutter Kris Jenner (68) mit einem Interview mit "People" für Wirbel gesorgt. Dort verriet sie, dass Kim nicht vorhabe, demnächst wieder zu heiraten. "Wir alle haben einfach nur Spaß", sagte sie über sich selbst und ihre Töchter Kim Kardashian sowie Kendall Jenner (28).

Kim Kardashian und Odell Beckham Jr. lernten sich im Oktober 2021 bei der TV-Show "Saturday Night Live" kennen. Erst zwei Jahre später sollen sie sich näher gekommen sein. Erstmals wurden sie im September 2023 turtelnd gesichtet, Kardashian betonte zunächst, sie seien nur Freunde. In den vergangenen Monaten sah man die beiden jedoch immer wieder zusammen: Im November besuchten sie die CFDA Fashion Awards in New York, im Februar hielte sie nach der Pre-Grammys-Party von Jay-Z (54) Händchen sowie auch vor dem Super Bowl in Las Vegas in einem Luxushotel.

Wollte sie ein Kind mit ihm?

Danach deutete vieles auf eine ernste Beziehung hin: Es hieß etwa, der Sportler erwäge einen Wechsel von den Baltimore Ravens zu den Kansas City Chiefs, um näher an Kardashians Wohnort Los Angeles zu sein. Zudem berichtete die Zeitschrift "Life and Style", dass das Paar auf ein gemeinsames Kind hoffe. Kim Kardashian hat bereits drei Ehen hinter sich. Mit ihrem dritten Ehemann Kanye West (46), von dem sie seit 2022 geschieden ist, hat sie vier Kinder. Auch Odell Beckham Jr. hat aus einer früheren Beziehung bereits einen Sohn.