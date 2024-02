Dafür haben ihn sicherlich Millionen Fans beneidet: Der Sohn von Kim Kardashian und Kanye West durfte mit Fußballstar Lionel Messi in Los Angeles auf das Spielfeld laufen.

Der Sohn von US-Reality-Star Kim Kardashian (43) hat eine besondere Aufgabe übernommen. Saint West (8) lief im Dignity Health Sports Park in Los Angeles beim Spiel von Inter Miami gegen LA Galaxy vor dem Anpfiff mit Miami-Superstar Lionel Messi (36) auf das Spielfeld.

Kim Kardashian teilte in einer Instagram-Story und auf X (vormals Twitter) einen Clip von dem Moment. "Saint geht heute Abend mit Messi auf das Spielfeld beim Spiel Galaxy gegen Inter Miami! Er lebt den absoluten Traum!", schrieb sie zu dem Video, auf dem Saint ein weißes Galaxy-Trikot trägt und mit Messi Hand in Hand auf dem Weg nach draußen zu sehen ist.

Saint scheint auch selbst schon ein erfolgreicher Sportler zu sein. Kim Kardashian hatte zuvor in den sozialen Medien ebenfalls verraten, dass er als Basketballer für das "All Star Team" ausgewählt wurde. Sie teilte US-Medienberichten zufolge ein Video des Spiels und schrieb: "Saint hat es ins All Star Team geschafft. Sie haben gewonnen und er hat so gut gespielt".

Neben dem achtjährigen Saint hat Kim Kardashian gemeinsam mit Ex-Ehemann Kanye West (46) auch noch die Kinder North (10), Chicago (5) und Psalm (4). West und Kardashian waren ab 2012 liiert, heirateten 2014 und trennten sich Anfang 2021. Die Ehe wurde im März 2022 offiziell geschieden.

Saint walking Messi out on the field tonight at the La Galaxy vs Inter Miami game!!! He is living the absolute dream! pic.twitter.com/g6ZEy6ujYr

— Kim Kardashian (@KimKardashian) February 26, 2024