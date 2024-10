Stars Kim Wilde: Ab 60 ist Frau selbstbewusster

Bang Showbiz | 21.10.2024, 13:00 Uhr

Die Sängerin ist heute stolz auf ihren Körper und hat keine Scheu, mit ihren Reizen zu geizen.

Kim Wilde fühlt sich mit 63 so sexy wie nie.

Die britische Sängerin wurde in den 1980er Jahren berühmt, aber gibt zu, dass sie sich trotz ihres Images nie als „Pin-up“ gesehen hat und jetzt „erschrickt“, wenn sie alte Bilder sieht, die sie in knappen Outfits zeigen.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Times‘ offenbart sie: „Sogar jetzt taucht noch das eine oder andere Bild von mir auf, auf dem ich zu viel Haut zeige, und ich erschaudere, aber das war in den Achtzigern… Ich habe mich nie als dieses Pin-up gesehen. Ich habe nie geglaubt oder gedacht, dass ich so sexy bin.“

Die ‚Kids In America‘-Hitmacherin fügt hinzu: „Ich habe immer versucht, auf dem schmalen Grat zwischen einem ‚guten‘ Aussehen und dem Ausnutzen meiner Sexualität zu wandeln, aber mit 60 ändert sich für Frauen etwas. Man gewinnt ein gewisses Selbstvertrauen und es ist an der Zeit, die eigene Sexualität zu umarmen. Sei stolz, sei sexy und wenn du ein tolles Paar T***** hast, warum nicht das Beste daraus machen? Vielleicht hole ich sie auf meiner nächsten Tournee heraus. Wer weiß, was ich dann tun werde? Alles, was ich weiß, ist, dass ich jetzt mehr Spaß daran habe, ich selbst zu sein, als ich es jemals mit 24 oder 34 Jahren hatte.“

Die Musikerin verrät, dass sie selbstbewusster wurde, nachdem sie ihren 60. Geburtstag feierte. „Wenn man 60 wird, bekommt man eine Freikarte für den Bus, aber man bekommt auch generell eine Freikarte. Vielleicht ist das eine Sache der Wechseljahre. Ich bin weniger gehemmt. Ich behaupte mich mehr“, schildert der Star. „Wie alle Frauen in einem gewissen Alter habe ich meine Stimme gefunden und ich habe Momente, in denen ich sage: ‚Leg dich nicht mit mir an‘.“