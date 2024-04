"Großer Quizzer mit hoher Bildung" Klaus Otto Nagorsnik: „Gefragt – Gejagt“-Jäger ist tot

Klaus Otto Nagorsnik, auch bekannt als "Der Bibliothekar".

SpotOn News | 24.04.2024, 19:34 Uhr

Trauer um Klaus Otto Nagorsnik. Der "Jäger" aus der bekannten Quizsendung "Gefragt - Gejagt" ist im Alter von 68 Jahren verstorben, wie die ARD bekannt gegeben hat.

Ein Todesfall erschüttert die "Gefragt – Gejagt"-Familie. Wie die ARD am 24. April per Pressemitteilung bekannt gegeben hat, ist der "Jäger" Klaus Otto Nagorsnik verstorben. Er wurde 68 Jahre alt. Zur Todesursache machte der Rundfunkverbund keine Angabe.

"Gefragt – Gejagt"-Familie trauert um den "Bibliothekar"

Seit dem Jahr 2014 war Nagorsnik in der Quizsendung zu sehen. Als sogenannter "Jäger" machte er dort den Kandidatinnen und Kandidaten das Leben schwer, und glänzte mit seinem beeindruckenden Allgemeinwissen. "Gefragt – Gejagt"-Moderator Alexander Bommes (48) erklärte in einem Statement: "Wir verlieren mit Klaus Otto Nagorsnik ein Vorbild an Authentizität, Bildung und Lebensfreude. Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst. Die Jagd wird auch für ihn weitergehen".

Auch die übrigen Jägerinnen und Jäger der Quizshow haben sich mit einem gemeinsamen Statement zu Wort gemeldet. Sie schreiben: "Mit Klaus Otto Nagorsnik verlieren wir einen großen Quizzer mit hoher Bildung, der sich mit der Ilias ebenso auskannte, wie mit dem BVB in all seinen Facetten. Das 'Gefragt-Gejagt' Team war über die Jahre zu seiner zweiten Familie geworden und seine Einsätze auf dem Jägerstuhl waren Festtage für ihn, die ihm die Chance gaben, seinen Wissensschatz, aber auch seinen westfälischen Humor und Charme voll auszuspielen. Wir verlieren einen feinen Menschen mit großem Gerechtigkeitssinn. Wir werden Klaus Otto Nagorsnik zutiefst vermissen. Bis bald in der großen Bibliothek, lieber KO!"

"Gefragt – Gejagt"-Folgen mit Klaus Otto Nagorsnik werden noch ausgestrahlt

Die ARD gibt bekannt, dass die bereits vorproduzierten Folgen der neuen "Gefragt – Gejagt"-Staffel, in denen Nagorsnik zu sehen ist, "im Gedenken an ihn ab 13. Mai 2024 im Ersten zu sehen sein" werden.

Nagorsnik war bis zu seinem Ruhestand als Bibliothekar in der Stadtbücherei Münster tätig. Bei Quiz-Meisterschaften errang er im Lauf der Jahre zahlreiche Titel.