Schwedischer Monarch wird 78 König Carl Gustaf wird 78: Palast gratuliert via Instagram

Dieses Bild von Carl Gustaf stellte das schwedische Königshaus zu den Glückwünschen. (ae/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 12:02 Uhr

Die Schweden feiern ihren König Carl Gustaf. Zusätzlich zur feierlichen Zeremonie am Schloss gab es auch schon jede Menge digitale Glückwünsche für den Monarchen. Der Palast meldete sich ebenfalls mit einem eigenen Posting.

Der 30. April steht am schwedischen Königshaus ganz im Zeichen des Geburtstags von Carl XVI. Gustaf (78). Gefeiert wird traditionell mit einer Geburtstagsparade, und die Königsfamilie zeigt sich dem Volk auf dem Schlossbalkon. Auch via Instagram hat sich der Palast zum Ehrentag gemeldet.

Auf der offiziellen Seite des Königshauses wurde an Carl Gustafs besonderen Tag erinnert: "Heute wird Seine Majestät der König 78 Jahre alt. Der König wurde am 30. April 1946 auf Schloss Haga geboren." Dazu wurde ein Bild veröffentlicht, dass den König in seiner Uniform mit Schärpe und royalen Orden im Palast stehend zeigt. Neu ist es aber offenbar nicht, denn im Vorjahr wurde es zum 77. Geburtstag ebenfalls verwendet.

In seinem Posting wies der Palast darauf hin, dass am Geburtstag des Königs die öffentlichen Flaggen gehisst werden. Und weiter: "Der Geburtstag ist auch ein offizieller Salut-Tag bei den Verteidigungskräften, an dem die Salut-Stationen des Landes heute um 12 Uhr grüßen."

Zuvor war bereits das Programm für den Ehrentag verkündet worden. Traditionell gibt es im Außenhof des Schlosses eine Geburtstagsparade für Carl Gustaf. Dabei nimmt er die Glückwünsche der Verteidigungskräfte und der Öffentlichkeit entgegen. Kinder können dem König Blumen übergeben.

Wer wird alles vom Balkon winken?

Neben Carl Gustaf wird auch seine Frau Königin Silvia (80) erwartet. Auch weitere Familienmitglieder sollen sich nach der Zeremonie auf dem Balkon zeigen. Ob alle drei Kinder und acht Enkel des Königspaares dem Volk zuwinken, bleibt abzuwarten. Es wird davon ausgegangen, dass Kronprinzessin Victoria (46) mit ihrer Familie – wie in den Vorjahren – auf jeden Fall dabei sein wird. Ob Prinzessin Madeleine (41) extra aus ihrer Wahlheimat Florida anreisen wird, ist hingegen fraglich.