Geburtstag der Kronprinzessin Zum Victoria-Tag: Neues Familienfoto der schwedischen Royals

Kronprinzessin Victoria (3.v.r.) hat ihren 47. Geburtstag mit der ganzen Familie gefeiert. (ncz/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 10:52 Uhr

Kronprinzessin Victoria hat ihren 47. Geburtstag mit dem schwedischen Volk und im Kreise ihrer Familie gefeiert. Dabei entstand ein ganz besonderes Familienfoto.

Schwedens Kronprinzessin Victoria hat am Sonntag (14. Juli) ihren 47. Geburtstag gefeiert. Ganz Schweden zelebriert an diesem Tag traditionell den Victoria-Tag. So auch dieses Jahr: Zahlreiche Fans beglückwünschten die Thronfolgerin am Nachmittag vor Schloss Solliden und später in Borgholm, wo am Abend ein Konzert in der Schlossruine stattfand. Dabei kam es auch zu einem ganz besonderen Familienfoto.

Komplette Familie posiert für Geburtstagsfoto

Der schwedische Palast teilte am Sonntag mehrere Eindrücke der Feierlichkeiten auf Instagram. Auf einem Foto ist Geburtstagskind Victoria mit ihrem Ehemann Prinz Daniel (50) sowie den gemeinsamen Kindern Prinzessin Estelle (12) und Prinz Oscar (8) zu sehen. Für ein weiteres Bild hat sich die gesamte schwedische Königsfamilie vor der Kamera versammelt.

Neben Victoria und ihrer Kernfamilie posieren darauf König Carl XVI. Gustaf (78) und Königin Silvia (80) sowie Victorias Geschwister mit ihren Ehepartnern und Kindern: Prinz Carl-Philip (45) und Prinzessin Sofia (39) mit den Söhnen Prinz Alexander (8), Prinz Gabriel (6) und Prinz Julian (3) sowie Prinzessin Madeleine (42) und Ehemann Christopher O'Neill (49) mit Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (9) und Prinzessin Adrienne (6).

Die Royals waren dabei allesamt in sommerlichen Farben gekleidet, Geburtstagskind Victoria trug ein weiß-hellblaues Kleid mit Blumenmuster, Töchterchen Estelle ein weißes Minikleid mit rosafarbenen und gelben Blumen. Auch Madeleine und ihre Töchter entschieden sich für geblümte Sommerkleider. Königin Silvia trug ein rosafarbenes Tweed-Kostüm. Carl Gustaf stach in einem royalblauen Jackett heraus, während Schwiegersohn Daniel in hellblau passend zu seiner Ehefrau gekleidet war.

Strammes Geburtstagsprogramm für Victoria und ihre Familie

Der Sonntagnachmittag stand ganz im Zeichen des schwedischen Volkes. Gegen 15:50 Uhr nahm Victoria vor dem Schloss Solliden die Glückwünsche der Öffentlichkeit entgegen, anschließend ging es für die Kronprinzessin und ihre Familie in einem Festzug nach Borgholm. Um 17 Uhr fand dort in der Schlossruine das Victoria-Konzert statt. Zudem überreichte das Geburtstagskind den Victoria-Preis an die schwedische Volleyballspielerin Isabelle Haak (25).