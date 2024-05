Neustrukturierung der Royals König Charles: Diese Schirmherrschaft übernimmt er von Herzogin Meghan

König Charles übernimmt auch Schirmherrschaften seiner verstorbenen Mutter. (jom/spot)

SpotOn News | 04.05.2024, 15:23 Uhr

Der Buckingham Palast hat mehr als 1.000 Schirmherrschaften der britischen Royals überprüft und Neuerungen angekündigt. Dabei wird König Charles III. in einigen Organisationen nicht nur der Nachfolger seiner verstorbenen Mutter, sondern auch von Herzogin Meghan.

Nach der Thronbesteigung von König Charles III. (75) wird weiter an der Neustrukturierung innerhalb der Royal Family gearbeitet. Am Samstag (4. Mai) gab der Buckingham Palast bekannt, dass nach September 2022 "eine umfassende Überprüfung von mehr als 1.000 königlichen Schirmherrschaften und Wohltätigkeitspräsidentschaften durchgeführt wurde. Anlässlich des ersten Jahrestags der Krönung Ihrer Majestäten werden die Ergebnisse in der kommenden Woche den betreffenden Organisationen mitgeteilt."

Demnach werde der König und Ehefrau Königin Camilla (76) "weiterhin die Schirmherrschaft für viele der Wohltätigkeitsorganisationen und -einrichtungen übernehmen, mit denen Seine Majestät als Prinz von Wales bzw. Ihre Majestät als Herzogin von Cornwall verbunden waren". Darüber hinaus freue sich das Paar, die Schirmherrschaft über eine Vielzahl von Wohlfahrtsverbänden und Organisationen fortzusetzen, die zuvor von Queen Elizabeth II. (1926-2022) unterstützt worden seien. "Andere Mitglieder der königlichen Familie werden ebenfalls die Schirmherrschaft über eine Reihe von Organisationen übernehmen, die zuvor von der verstorbenen Königin unterstützt wurden, um ihre bestehenden Portfolios zu ergänzen", heißt es in der Mitteilung.

Auch genaue Zahlen werden genannt. Rund 800 Organisationen sollen weiter von Ihren Majestäten und Mitgliedern der Königlichen Familie unterstützt werden. Laut "Daily Mail" resultiert die Verringerung daraus, dass es weniger aktive Mitglieder der königlichen Familie gebe. "Zum Zeitpunkt des Todes Ihrer verstorbenen Majestät war die Königin Schirmherrin von 492 Organisationen. 376 werden von Ihren Majestäten oder anderen Mitgliedern der Königlichen Familie weitergeführt", wird vom Palast weiter erklärt. Die Anzahl der Schirmherrschaften, die der König als Prinz von Wales innehatte, beliefen sich auf 441. "367 wurden von Seiner Majestät beibehalten oder an andere Mitglieder der Königlichen Familie weitergegeben. 100 Organisationen, die mit der Königin, der Herzogin von Cornwall, verbunden sind, wurden in die Überprüfung einbezogen. 91 wurden beibehalten oder an andere Mitglieder der königlichen Familie weitergegeben." Wie "Sky News" berichtet, soll die Zahl der Schirmherrschaften des Königs insgesamt damit von 441 auf 669 gestiegen sein, während die Königin weitere 15 Schirmherrschaften übernommen hat und nun 115 Organisationen unterstützt.

Diese Schirmherrschaft übernimmt Charles von Meghan

Auch über einige neue Schirmherrschaften berichtet der Buckingham Palast oder die Organisationen selbst ausführlicher. "Die Association of Commonwealth Universities (ACU) begrüßt Seine Majestät König Charles III. als ihren neuen Schirmherrn", heißt es auf der Website der ACU. "Als Oberhaupt des Commonwealth ist Seine Majestät bestens mit den Themen vertraut, die für die Commonwealth-Universitäten und ihre zehn Millionen Studierenden von Bedeutung sind, darunter Zugang zum Studium, Beschäftigung und Integration. Seine Schirmherrschaft wird entscheidend dazu beitragen, die Lösungen, die die Commonwealth-Universitäten für die großen Herausforderungen der Welt – vom Klimawandel über den Verlust der biologischen Vielfalt bis hin zur rasanten Urbanisierung – finden, weltweit bekannt zu machen."

Die ACU würdigt in ihrer Mitteilung zu dem die verstorbene Königin, "die 1986 zur ersten Schirmherrin der ACU ernannt wurde und sich leidenschaftlich für die Dinge einsetzte, die ihr am Herzen lagen. […] Wir freuen uns darauf, diese wichtige Arbeit mit Seiner Majestät dem König fortzusetzen." Laut "Daily Mail" hatte die Schirmherrschaft auch Herzogin Meghan (42) inne, bevor sie sich von ihren royalen Pflichten zurückzog. Im März 2020 traf sich die Ehefrau von Prinz Harry (39) bei ihrem vorletzten royalen Termin mit Vertretern der ACU.