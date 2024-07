Prinz William übernimmt eine neue Rolle im englischen Fußballverband. Die Position hatte zuvor schon seine Großmutter Queen Elizabeth II. inne.

Prinz William (42) zeigt immer wieder seine Unterstützung für den englischen Fußball. Zuletzt feuerte er die Three Lions bei der Europameisterschaft in Deutschland an. Wie am Mittwoch (24. Juli) bekannt wurde, übernimmt der Royal nun eine neue Rolle im höchstrangigen englischen Fußballverband.

William, der seit 2006 Präsident der Football Association (FA) ist, wurde nun zu deren Schirmherr ernannt. "Die Schirmherrschaft hatte zuvor Queen Elizabeth II. inne, und nach ihrem Tod hat das Königshaus eine umfassende Überprüfung der königlichen Schirmherrschaften und der Präsidentschaften von Wohltätigkeitsorganisationen vorgenommen", heißt es in einer Mitteilung des Verbands. Seit 1939 unterstütze ein Mitglied der königlichen Familie als Präsident den Schirmherrn der Organisation in dieser Funktion zusätzlich. "In Anbetracht der aktiven Rolle Seiner Königlichen Hoheit, des Prinzen von Wales, innerhalb des Fußballverbands wird das Amt des Präsidenten zu diesem Zeitpunkt nicht neu besetzt werden", wird abschließend erklärt.

An honour for The Prince of Wales to take on new patronages and responsibilities with some incredible organisations. Looking forward to supporting their vital work and making a difference together! pic.twitter.com/NdddOSMXi1

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 24, 2024