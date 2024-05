Stars König Charles: Keine Zeit für Prinz Harry

King Charles and Prince Harry at Windsor Castle Sept 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2024, 09:24 Uhr

Der britische König hat offenbar einen zu vollen Terminkalender, um Zeit mit seinem Sohn zu verbringen.

König Charles ist zu beschäftigt, um sich mit Prinz Harry zu treffen.

Der britische Royal ist am Dienstag (7. Mai) von Kalifornien nach London geflogen, um an einer Reihe von Veranstaltungen im Rahmen der Invictus Games teilzunehmen. Seinen Vater wird er währenddessen jedoch nicht sehen.

Das bestätigt nun ein Sprecher von Harry. Demnach hat der König keine Lücke in seinem vollen Terminkalender, um seinen Sohn zu treffen. „Als Antwort auf die vielen Anfragen und anhaltenden Spekulationen darüber, ob der Herzog seinen Vater während seines Aufenthalts in Großbritannien in dieser Woche treffen wird oder nicht, wird dies leider nicht möglich sein, da Seine Majestät ein volles Programm hat“, heißt es in dem Statement. „Der Herzog hat natürlich Verständnis für den Terminkalender seines Vaters mit seinen Verpflichtungen und verschiedenen anderen Prioritäten und hofft, ihn bald zu sehen.“

Im Februar war Harry für ein kurzes Treffen mit seinem Vater nach Großbritannien geflogen, nachdem bekannt geworden war, dass der 75-jährige Monarch an Krebs erkrankt ist. Am Mittwoch (8. Mai) wird der 39-Jährige in der St. Paul’s Cathedral eine Rede anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Invictus Games halten. Den Wettbewerb für verletzte und verwundete Veteranen hatte Harry 2014 ins Leben gerufen.