Bei öffentlichem Termin Königin Camilla nimmt Genesungswünsche für Prinzessin Kate entgegen

Königin Camilla hält in der englischen Stadt Shrewsbury eine Genesungskarte für Prinzessin Kate in der Hand. (lau/spot)

SpotOn News | 27.03.2024, 17:31 Uhr

Nach Bekanntwerden von Prinzessin Kates Krebs-Diagnose mischte sich Königin Camilla heute erstmals wieder unter das britische Volk. Bei dieser Gelegenheit nahm die Ehefrau von König Charles III. auch bewegende Genesungskarten für die Prinzessin von Wales entgegen.

Nachdem vor einigen Tagen bekannt geworden war, dass Prinzessin Kate (42) an Krebs erkrankt ist, stand für Königin Camilla am heutigen Mittwoch, dem 27. März, erstmals wieder ein Termin auf dem Programm, bei dem die Ehefrau von König Charles III. (75) mit dem Volk in Berührung kam. In der Stadt Shrewsbury im Westen Englands besuchte die Königin unter anderem einen Bauernmarkt, und nahm bei dieser Gelegenheit herzliche Genesungswünsche für die erkrankte Prinzessin von Wales entgegen, wie "Daily Mirror" berichtet.

Prinzessin Kate ist "begeistert" von guten Wünschen

Eine 2.000 Personen starke Menschenmenge hatte sich in Shrewsbury unweit der Grenze zu Wales versammelt, um Königin Camilla zu begrüßen und zuzujubeln. Bei dieser Gelegenheit nahm Camilla auch handgezeichnete Gute-Besserungs-Karten für Kate entgegen, die zwei junge, lokale Mädchen der Königin reichten.

"Ich weiß, dass Catherine von all den guten Wünschen und der Unterstützung begeistert ist", erklärte die 75-Jährige, als sie die rührenden Karten mit dem Versprechen annahm, sie der Ehefrau von Prinz William (41) zu übergeben. Im Gespräch mit dem britischen Blatt erklärte eines der beiden Mädchen im Anschluss, dass es das Poster angefertigt habe, "um Kate meine Liebe zu zeigen".

Königin Camilla eilt von Termin zu Termin

Mit ihrem heutigen Auftritt in Shrewsbury ist Königin Camilla das ranghöchste Mitglied der königlichen Familie, das seit Bekanntwerden der doppelten Krebserkrankung von Charles und Kate in die Öffentlichkeit zurückgekehrt ist. König Charles nahm am gestrigen 26. März im Buckingham Palast an einem Meeting im kleinen Kreis teil, und zeigte sich bei dieser Gelegenheit fit und angeregt. Königin Camilla hatte ihrerseits gestern unter anderem "The Crown"-Star Helena Bonham Carter (57) beim Literaturempfang ihres Buchclubs "The Queen's Reading Room" im Clarence House begrüßt.

Prinz William nimmt sich derweil bis nach den Osterfeiertagen eine Auszeit von seinen royalen Verpflichtungen, um für seine an Krebs erkrankte Ehefrau und die gemeinsamen Kinder da zu sein. In der Abgeschiedenheit ihres Landsitzes Anmer Hall bei Schloss Windsor versucht die fünfköpfige Familie derzeit, neue Kraft zu schöpfen. Gleichzeitig sollen die Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) dort ein Stück weit gegenüber dem medialen Rummel nach Bekanntgabe von Kates Diagnose abgeschirmt werden.