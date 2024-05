Von niederländischem Männermagazin „Königin des Jahrhunderts“: Sylvie Meis erhält Auszeichnung

Sylvie Meis im März bei einer Musical-Premiere in Hamburg. (ym/spot)

SpotOn News | 31.05.2024, 11:25 Uhr

Sylvie Meis wurde von der niederländischen Ausgabe des Männermagazins "FHM" zur "Königin des Jahrhunderts" gekrönt. Auf Instagram spricht die Moderatorin ihren Dank aus.

Sylvie Meis (46) ist die "Königin des Jahrhunderts", zumindest wenn es nach dem niederländischen Männermagazin "FHM" geht. Dieses verlieh der in Deutschland lebenden niederländischen Moderatorin am Donnerstag, den 30. Mai, die Auszeichnung "Queen of the Century". Auf der offiziellen Website des Männermagazins hieß es, dass Meis immer nur noch schöner werde.

Sylvie Meis bedankt sich auf Instagram

Für ihre Auszeichnung bedankte sich Meis bei dem Magazin mit einem Instagram-Beitrag: "Danke für die große Ehre, von euch als Königin des Jahrhunderts ausgewählt und ausgezeichnet zu werden", so die Moderatorin.

Bereits vor über 20 Jahren, genauer gesagt 2002, habe Meis für das Männermagazin vor der Kamera gestanden. Damit habe das Magazin "einen großen Beitrag zu meiner Karriere geleistet", schrieb Meis unter die Fotos, die sie bei der Verleihung der Auszeichnung zeigen. Sie sei "sehr stolz, nach so langer Zeit wieder in der aktuellen Ausgabe der FHM500 fotografiert worden zu sein." Einen ersten Vorgeschmack des aktuellen Shootings veröffentlichte das niederländische Magazin direkt auf seinem Instagram-Account und postete ein Foto der Moderatorin in schwarzen Dessous.