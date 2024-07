Barcelona-Krimi, Men In Black II, ... TV-Tipps am Donnerstag

"Der Barcelona-Krimi: Der Riss in allem": Kommissarin Fina Valent (Anne Schäfer) besichtigt den Tatort. (hub/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 06:01 Uhr

Eine junge Polizistin stirbt im "Barcelona-Krimi" (Das Erste) bei einer Schießerei. In Sat.1 eifern "Die besten Comedians Deutschlands" um die Wette. In "Du bist nicht allein" (3Sat) wird eine Frau von einem anonymen Stalker verfolgt.

20:15 Uhr, Das Erste, Der Barcelona-Krimi: Der Riss in allem, Krimi

Im Hafen von Barcelona kommt es zu einer Schießerei, bei der die junge, ambitionierte Polizistin Clara Romero (Lina Rusnak) ums Leben kommt. Es sieht danach aus, als ob Clara einen Drogendeal vereitelt hätte. In der Auseinandersetzung werden sowohl Clara als auch ein Drogendealer getötet, während ein zweiter Dealer ins Koma fällt. Fall abgeschlossen? Nein, so einfach ist es nicht. Kommissarin Fina Valent (Anne Schäfer) stellt fest, dass noch eine weitere Person am Tatort war, die die tödlichen Schüsse abgefeuert haben muss.

20:15 Uhr, Sat.1, Die besten Comedians Deutschlands, Comedyshow

Die erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands präsentieren die besten Witze, die lustigsten Pointen und die größten Lacher aus ihren aktuellen Programmen. Und sie gehören ohne Zweifel zu den Besten der Szene: Chris Tall, Till Reiners, Mirja Boes, Tony Bauer, Özcan Cosar, Mirja Regensburg, Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Ingo Appelt, Osan Yaran und Rüdiger Hoffmann.

20:15 Uhr, VOX, Men In Black II, Sci-Fi-Komödie

Agent Kay (Tommy Lee Jones) wurde vor vier Jahren, als er die Men in Black verließ, einer Gehirnwäsche unterzogen und hat seine Erinnerungen an die Arbeit als Alienjäger verloren. Während er nun als Postbote in Massachusetts lebt, muss sein ehemaliger Partner Agent Jay (Will Smith) ohne ihn auskommen. Doch als ein bösartiges Alien in der Gestalt des verführerischen Dessous-Models Serleena auftaucht, braucht Jay dringend die Unterstützung seines alten Partners. Dazu muss er jedoch zunächst dessen Erinnerungen an die gemeinsame Zeit wiederherstellen.

20:15 Uhr, 3Sat, Du bist nicht allein, Psychothriller

Als Eva (Sophie von Kessel) am Tag ihrer Scheidung nach Hause kommt, findet sie vor ihrer Tür einen Strauß roter Rosen. Beigefügt ist eine Nachricht: "Du bist nicht allein". Der Absender bleibt anonym. Kurz darauf trifft sie zufällig ihre erste große Liebe Tom (Marcus Mittermeier). Nach einem kurzen Gespräch lädt Tom sie zum Abendessen ein. Am nächsten Tag entdeckt sie einen Umschlag mit anzüglichen Fotos auf ihrer Terrasse. Eva ist überzeugt, dass sie gestalkt wird. Aber von wem?

20:15 Uhr, Tele 5, Extraction – Operation Condor, Thriller

Harry Turner (Kellan Lutz) eifert seinem Vater nach, der als CIA-Agent im Außendienst arbeitet und sein großes Vorbild ist. Obwohl Harry gut ausgebildet ist, bleibt er im Bürodienst, da seine Versetzungsanträge abgelehnt werden. Als Terroristen seinen Vater (Bruce Willis) während der Übergabe eines wichtigen Computerteils namens Condor entführen, startet Harry eigenmächtig eine unautorisierte Rettungsaktion.