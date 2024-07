"Ihr seid wirklich alle so kreativ!" Taylor Swift über Hamburg: Regen brachte „Fuzzy Hair Me“ zum Vorschein

Taylor Swift mit regennassen Haaren auf der Bühne im Volksparkstadion Hamburg. (the/spot)

SpotOn News | 25.07.2024, 22:16 Uhr

Nach ihren beiden Konzerten in Hamburg hat Taylor Swift wie immer ein kleines Resümee zu den Shows auf Instagram gepostet. In der Hansestadt brachte der Regen ihr "Fuzzy Hair Me" zum Vorschein.

Taylor Swift (34) steht kurz vor den letzten beiden Konzerten ihrer "The Eras Tour"-Termine in Deutschland. Bevor die derzeit erfolgreichste Sängerin der Welt am Wochenende in München auftreten wird, zog sie auf ihrem Instagram-Kanal noch ein Resümee zu den beiden Shows in Hamburg am Dienstag (23. Juli) und Mittwoch (24. Juli). Sogar der typische Hamburger Regen konnte ihrer Begeisterung im Nachhinein keinen Abbruch tun.

"Fuzzy Hair Me" in Hamburg

Zu Konzert-Fotos aus der Hansestadt schrieb Swift: "Hamburg!!! Ich habe dieses Publikum so sehr geliebt. UND wir haben am ersten Abend eine Regenshow bekommen, die für den ganzen Abend Fuzzy Hair Me aktiviert hat. Ich hatte einen Riesenspaß, dabei zuzusehen, wie sich diese neuen Eras-Crowd-Traditionen in ganz Europa entwicklen… Ihr seid wirklich alle so kreativ. Wir sehen uns bald in München!"

Die beiden Shows im Hamburger Volksparkstadion ließen sich auch zahlreiche Promis nicht entgehen. Unter anderem waren Moderatorin Sylvie Meis (46), Musiker Jan Delay (47) und Sänger Wincent Weiss (31) zusammen mit der Popband Jeremias im Publikum.

Nächster Stopp am Wochenende: München

Nachdem Swift bereits drei Nächte in Gelsenkirchen verbrachte und auch dort Zehntausende Fans verzauberte, folgten schließlich zwei Abende in Hamburg. Jetzt steht der letzte Deutschland-Stopp für die Sängerin an: Im Münchener Olympiastadion wird sie am Samstag (27. Juli) und Sonntag (28. Juli) zwei Shows spielen. Danach geht es weiter nach Polen, Österreich und Großbritannien.