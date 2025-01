Sie möchte ihre Akkus auftanken „Komplett übernommen“: Moderatorin Aminata Belli braucht eine Auszeit

Verabschiedet sich vorübergehend aus der Öffentlichkeit: Aminata Belli. (wue/spot)

SpotOn News | 21.01.2025, 16:11 Uhr

Aminata Belli hat angekündigt, eine mehrwöchige Pause einzulegen. Die Moderatorin gab an, sich in letzter Zeit überfordert gefühlt zu haben, und erklärte, dass sie besonders unter Hassnachrichten leide.

Die Moderatorin Aminata Belli (32), unter anderem bekannt aus dem Talk-Format "deep und deutlich" von NDR und funk, verabschiedet sich für eine Weile aus der Öffentlichkeit. Sie benötigt eine Auszeit, wie sie in einem längeren Instagram-Beitrag mitteilt. Darin erklärt sie auch die Gründe für ihre Pause.

"Leute, ich habe mich in den letzten Monaten komplett übernommen und hatte neben zu vielen privaten Belastungen einfach viel zu viel Arbeit", schreibt Belli. Daneben habe es zuletzt "zu viel Druck und Erwartungen von außen plus unzählige Hassnachrichten aus verschiedensten Ecken" gegeben. Die 32-Jährige erklärt: "Unter meinen Reels werden blaue Herzen und Deutschlandflaggen vorgeschlagen und fremde Menschen schreiben mir hier nonstop so eine Kacke, dass ich immer mehr Hoffnung für unsere Zukunft verliere."

Aminata Belli benötigt "ganz ganz dringend eine Pause"

Es tue Belli "so leid, dass dieser Ort hier so ein hässlicher geworden ist". Über die Social-Media-Plattform habe sie viele tolle Menschen kennengelernt, mit denen sie sich auch verbunden fühle. "Grausam, dass die Anderen mir diesen einstigen Safe Space und mein Zuhause so kaputt machen", schreibt sie weiter. Die Moderatorin benötige "ganz ganz dringend eine Pause und die werde ich mir jetzt nehmen".

"Wie ich das alles immer schaffe", werde Aminata Belli häufig gefragt. Ihre ehrliche Antwort darauf: "Ich schaff es nicht." Sie benötige nicht nur dringend Assistenz, sondern müsse sich auch "erstmal selbst entlasten und auch wirklich einfach raus. Aus dem Internet und raus aus der ständigen Erreichbarkeit."

Genau darum habe Belli einen anstehenden Job abgesagt und sich freigenommen. Ihr Plan für die kommenden Wochen? "Hab meine Wohnung untervermietet und mir ein altes Handy auf Kleinanzeigen gekauft, um damit in ein fernes Land zu reisen. Mein iPhone mit allen Verpflichtungen und Apps lasse ich zuhause und ich werde stattdessen meine eigenen Akkus auftanken. Denn wenn ich jetzt nicht mal durchatme, kann ich bald gar nichts mehr. Das merke ich. Es brennt zu sehr. Und ich freue mich soooooo sehr auf die kommenden Wochen, dass ich fast platze."

In einem der angehängten Bilder des Beitrags deutet Belli an, dass sie aber wohl im Frühjahr schon wieder da sein wird. Sie nehme sich ihre "kleine Auszeit" bis März.