"Kann nicht glauben, dass das passiert" Kourtney Kardashian: Ihr Sohn Mason startet auch auf Instagram durch

Kourtney Kardashian kann kaum glauben, dass ihr ältester Sohn nun auch einen offiziellen Instagram-Account hat. (ym/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 09:31 Uhr

Nun erobert die nächste Kardashian-Generation die sozialen Medien: Mason Disick, der älteste Sohn von Kourtney Kardashian, teilt seine ersten Fotos auf Instagram.

Die nächste Generation der Kardashians steht bereits in den Startlöchern: Nach anfänglichem Social-Media-Verbot ist nun auch Mason Disick (14), der älteste Sohn von Kourtney Kardashian (45) und ihrem Ex-Mann Scott Disick (41) auf Instagram zu finden. Das erste Foto, dass der Jugendliche mit seinen bereits mehr als 330.000 Followern am Wochenende teilte, zeigte den 14-Jährigen in typischer Teenager-Manier: Bekleidet mit Baseballkappe, einem schwarzen T-Shirt und weiten grünen Hosen, steht Mason auf einer Veranda mit Blick auf einen See.

"Kann nicht glauben, dass das passiert"

Das Instagram-Debüt ihres Neffen können auch Masons berühmte Tanten Khloé (39) und Kim Kardashian (43) nicht unkommentiert lassen: "Du bist wirklich auf Instagram", schrieb Kim Kardashian unter den ersten Beitrag des Jungen und verzierte ihre Worte mit einem emotionalen Emoji.

"Ich kann nicht glauben, dass das passiert", kommentierte hingegen Khloé Kardashian, die in ihrer eigenen Instagram-Story noch mehr Gedanken zum Thema teilte. "Ich kann nicht glauben, dass mein @masondisick auf Insta ist. Derjenige, der uns KiKi und KoKo nannte, ist ein echter Teenager", so die 39-Jährige. Und auch Mama Kourtney wurde emotional und teilte den ersten Beitrag ihres Sohnes in ihrer Story. Dazu schrieb die 45-Jährige: "Mein erstes Baby ist jetzt auf Insta. Und mir geht es nicht gut."

Weitere Fotos, die Kourtney Kardashians ältester Sohn auf Instagram teilte, zeigten den Teenager mit einer Gruppe Freunden sowie mit seinen jüngeren Geschwistern Penelope (11) und Reign (9). Und das Profil sorgt nicht nur in der Familie für Aufsehen: Innerhalb kurzer Zeit konnte Mason schon mehr als 330.000 Follower sammeln.

Mama Kourtney Kardashian erteilte Social-Media-Verbot

Der Account ist eine kleine Sensation, denn eigentlich hatte Kourtney Kardashian ihrem Sohn Instagram-Verbot erteilt. Bereits 2020, im zarten Alter von zehn Jahren, hatte sich Mason nämlich ein Instagram-Profil angelegt, das damals von seiner Mutter Kourtney wieder gelöscht wurde, wie unter anderem "Page Six" berichtete. Mason solle damals Familiengeheimnisse ausgeplaudert haben, die die On-Off-Beziehung seiner Tante Kylie Jenner (26) und ihres damaligen Freundes Travis Scott (33) betrafen.

"Ich habe sein Instagram-Konto gelöscht, weil Scott und ich uns dachten […] er ist zehn. Und ich glaube, es gibt bei Instagram ein Mindestalter", erklärte Kourtney Kardashian damals in einem Livestream auf der Social-Media-Plattform.