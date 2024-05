Stars Kourtney Kardashian: Kein Druck nach der Schwangerschaft

Kourtney Kardashian - Feb 2024 - The Kardashians BTS - postpartum body - INSTAGRAM - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.05.2024, 23:04 Uhr

Die 45-jährige vierfache Mutter will sich nach der Geburt ihres jüngsten Kindes Zeit lassen.

Kourtney Kardashian will sich nach der Geburt ihres Babys keinen Stress machen.

Die 45-jährige Reality-Ikone heiratete im Jahr 2022 den blink-182-Drummer Travis Barker, mit dem sie im vergangenen November den gemeinsamen Sohn Rocky Thirteen bekam. Obwohl Kourtney derzeit eigentlich die familieneigene TV-Show ‚The Kardashians‘ bewerben sollte, erklärte sie jetzt auf Instagram, dass sie sich nach der Schwangerschaft erstmal noch nicht wirklich bereit für ein Fotoshooting fühlte. „Die ganzen Promos und Poster für ‚The Kardashians‘ Staffel 5 wurden aufgenommen. Ich hatte drei Monate davor ein Kind bekommen und fühlte mich noch nicht bereit für so ein großes Shooting, bei dem mich eine ganze Menge Menschen den ganzen Tag lang anschauen“, schrieb die älteste Kardashian-Schwester in ihrem Beitrag. „Und obwohl mein kleiner Junge den ganzen Tag bei mir war, ist es nicht dasselbe, wenn ich Make-up, High Heels und ein Kleid trage, statt unserer gemütlichen Pyjamas! Aber in letzter Zeit versuche ich, mein Denken zu ändern und das Positive zu sehen!“

Nach Monaten zuhause genoss es Kourtney laut eigener Aussage allerdings auch, sich endlich mal wieder schick zu machen. „Es macht so viel Spaß mich mal wieder richtig zurecht zu machen, nachdem ich die letzten Monate nur im Schlafanzug zuhause war“, schreibt sie weiter.