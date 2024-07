Stars Kourtney Kardashian: Keine Erinnerung mehr an Outfit-Wahl Kourtney Kardashian hat keine Ahnung, wie sie sich für die Emmy Awards 2009 „überhaupt angezogen“ hat. Die 45-jährige Reality-TV-Veteranin hasst ihren Look bei dem Ereignis, wie sie in der neuesten Folge von ‚The Kardashians‘ verriet, in der sie sich für die diesjährigen Emmys, die im Januar stattfanden, herausputzte. Sie sagte: „Ich war vor 15 Jahren […]