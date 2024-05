Stars Kourtney Kardashian: Künstliche Befruchtung schlug fünfmal fehl

Bang Showbiz | 28.05.2024, 08:00 Uhr

Kourtney Kardashian erlitt fünf „fehlgeschlagene IVF-Zyklen“, bevor sie ihren kleinen Jungen zur Welt brachte.

Die 45-jährige Reality-Darstellerin hat sich während einer Fragerunde mit Fans auf Instagram über ihre IVF-Probleme geäußert.

Kourtney, die Rocky (sechs Monate) mit ihrem Ehemann Travis Barker hat, sagte auf der Foto-Sharing-Plattform: „Ich habe nach einem Jahr des Versuchs aufgehört (5 fehlgeschlagene IVF-Zyklen, 3 Rückholungen). Mein Körper entspannte sich und ich glaubte an Gottes Plan für mein Leben. Viele Gebete für das, was für uns bestimmt sein sollte. Auch viel Optimierung meiner Gesundheit. Ich weiß, wie schwer es ist, das Gefühl zu haben, dass man es nicht versucht, aber an Gottes Plan zu glauben und seine Gebete zu sprechen, ist so kraftvoll.“

Kourtney musste sich vor der Geburt ihres jüngsten Sohnes im Jahr 2023 einer Notoperation des Fötus unterziehen. Die brünette Schönheit, die auch Mason (14), Penelope (11) und Reign (9) mit ihrem Ex Scott Disick hat, schrieb damals auf Instagram: „Ich werde meinen unglaublichen Ärzten für immer dankbar sein, dass sie das Leben unseres Babys gerettet haben. Ich bin meinem Mann ewig dankbar, der von der Tour zu mir geeilt ist, um bei mir im Krankenhaus zu sein und sich danach um mich zu kümmern, meinem Felsen. Und an meine Mutter, danke, dass du meine Hand gehalten hast. Als jemand, der in der Vergangenheit drei wirklich einfache Schwangerschaften hatte, war ich nicht auf die Angst vorbereitet, mich in eine dringende fetale Operation zu stürzen. Ich glaube nicht, dass jemand, der nicht eine ähnliche Situation durchgemacht hat, dieses Gefühl der Angst auch nur ansatzweise verstehen kann. Ich habe ein ganz neues Verständnis und Respekt für die Mamas, die während der Schwangerschaft um ihre Babys kämpfen mussten. Gelobt sei Gott. Mit meinem kleinen Jungen im Bauch und sicher aus dem Krankenhaus zu gehen, war der wahrste Segen.“