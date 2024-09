Fotografiert in New York City Kourtney Kardashian und Travis Barker: Auf Tour mit Baby Rocky

Kourtney Kardashian und Travis Barker sind seit 2022 verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn. (ae/spot)

SpotOn News | 28.09.2024, 14:00 Uhr

Von wegen Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Bei Travis Barker wird das Tourleben zum Familienabenteuer. Denn er wird bei und zwischen seinen Gigs von Ehefrau Kourtney Kardashian und Sohnemann Rocky begleitet.

Baby an Bord: Schlagzeuger Travis Barker (48) tourt gerade mit seiner Band Blink-182 durch die USA – und wird dabei nicht nur von Ehefrau Kourtney Kardashian (45), sondern auch dem gemeinsamen Söhnchen Rocky Thirteen begleitet, der noch nicht einmal ein Jahr alt ist.

Wie das US-amerikanische Portal "TMZ" berichtete, wurde das Paar am 27. September samt Baby in New York City beim Einsteigen in den Tourbus fotografiert. Kourtney Kardashian hielt das Kind auf dem Arm und legte ihre Hand schützend vor das Gesicht des Kleinen, der einen braunen Strampler trug. Die 45-Jährige teilte zuvor bereits einige Schnappschüsse, die Rocky backstage zeigten. Nun wurde die gesamte Familie zum ersten Mal zwischen den Shows zusammen gesehen.

Video News

Schwieriger Weg zum gemeinsamen Baby

Mit nicht einmal einem Jahr ist Rocky also schon ein kleiner Roadie. Am 1. November 2023 krönte er die Liebe des Promi-Paares. Doch offenbar war es für die ältere Schwester von Kim Kardashian (43) alles andere als leicht, zum vierten Mal schwanger zu werden. "Ich habe nach einem Jahr der Versuche aufgehört, mein Körper hat sich entspannt und ich habe an Gottes Plan für mein Leben geglaubt", schrieb Kardashian-Barker im Mai in ihrer Instagram-Story und berichtete über mehrere künstliche Befruchtungen. Insgesamt habe sie vor ihrer erfolgreichen Schwangerschaft fünf gescheiterte Versuche und drei Abgänge gehabt. Es seien viele Gebete nötig gewesen für das, "was uns bestimmt war". Außerdem habe sie sehr viel für ihre Gesundheit getan. "Ich weiß, wie schwer es ist, das Gefühl zu haben, dass man sich nicht anstrengt, aber der Glaube an Gottes Plan und das Sprechen von Gebeten ist so mächtig. Alles Gute!"

Kardashian und Barker sind offiziell seit Anfang 2021 ein Paar. Im Mai 2022 heirateten sie. Beide brachten bereits Kinder mit in die Ehe: Kourtney Kardashian hat mit Ex-Partner Scott Disick (41) zwei Söhne und eine Tochter, Travis Barker aus seiner ersten Ehe mit Shanna Moakler (49) eine Tochter und einen Sohn.