Stars Kim Kardashian hat die Nase voll von Kanye West

Kim Kardashian - 2024 Vanity Fair Oscar Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2025, 09:00 Uhr

Der Ex-Frau des Rappers ist nach seinem letzten Social-Media-Rant der Geduldsfaden gerissen.

Kim Kardashian hat nach Kanye Wests letztem Social-Media-Rant keine Lust mehr, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.

Der 47-jährige Rapper konnte sich in den vergangenen Tagen offenbar erneut nicht kontrollieren und veröffentlichte zahlreiche hasserfüllte Beiträge in den sozialen Netzwerken, die sich unter anderem gegen Beyoncé und Jay-Zs siebenjährige Zwillinge Rumi und Sir richteten. Ein Insider verriet dazu jetzt im Gespräch mit ‚PageSix‘: „Kim hat genug und sie wird nicht mehr versuchen Kanye gegenüber Vernunft zu zeigen, wenn es um ihre Kommunikation geht.“ Laut dem Bekannten der Reality-Queen sei Kim entsetzt darüber, dass ihr Ex-Mann „so eine Sprache nutzen würde – generell, aber insbesondere in Bezug auf Kinder.“ Seine Posts habe die 44-Jährige als „schockierend und beleidigend“ empfunden.

Für Kim sei klar, dass Jay-Z und Beyoncés Kinder grundsätzlich aus den Streitigkeiten herausgehalten werden sollten, egal wie schlimm die Auseinandersetzung der jeweiligen Parteien sich gestalte. Verschiedenen Berichten zufolge plane Kim aktuell außerdem eine Änderung der Sorgerechtseinigung, die sie nach ihrer Scheidung mit Ye getroffen hatte. Grund dafür sei ein neuer Song des Rappers, auf dem die gemeinsame Tochter north west zu hören ist. Das Lied sei demnach ohne Kims Einverständnis veröffentlicht worden.