Bang Showbiz | 14.02.2024, 18:00 Uhr

Kourtney Kardashian und Travis Barker erzählten, dass sie ihren Sohn Rocky im letzten Jahr im Rahmen eines luxuriösen Trips zum Valentinstag gezeugt haben.

Das Paar hatte im November einen kleinen Jungen auf der Welt begrüßt, der ihr erstes gemeinsames Kind ist, nachdem Kourtney einen langen Kampf mit ihren IVF-Behandlungen hatte.

Und jetzt verriet das Paar, dass sie Rocky während eines romantischen Kurzurlaubs in einer abgelegenen Wüste in Utah „gemacht“ hätten. Die 44-jährige Kourtney teilte auf ihrem Account auf Instagram ein Erinnerungsbild vom Valentinstag 2023, das sie in einem Bikini und einem Morgenmantel während ihres Ausflugs in das luxuriöse Amangiri-Resort in Canyon Point in Utah, zeigt. Zu dem Schnappschuss schrieb der Reality-TV-Star: „Heute vor einem Jahr“, woraufhin Travis kommentierte: „Da haben wir Baby Rocky gemacht.“ Kourtney teilte zudem unter anderem Bilder vom Spa-Pool des Resorts, der von einer idyllischen Kulisse aus Schnee und Bergen umgeben ist. Der ‚The Kardashians‘-Star zieht die Kinder Mason (13), Penelope (11) und Reign (8) mit ihrem Ex-Freund Scott Disick groß, während Travis Landon (20), Alabama (17) und Stieftochter Atiana (24) mit seiner Ex-Frau Shanna Moakler hat. Ihr neues Baby nannte das Paar Rocky, nachdem Travis zuvor enthüllte, dass er ihren Sohn nach dem fiktiven Boxer Rocky Balboa und nach dem Gitarristen Rocky George von der Hardcore-Metal-Band Suicidal Tendencies benennen wollte.