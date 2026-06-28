Stars Krebs von Johann Lafer ist nicht mehr heilbar

Johann Lafer - 10.04.16 Hamburg - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2026, 11:41 Uhr

Der Starkoch leidet an Lymphdrüsenkrebs. Nun gibt er ein erschütterndes Update.

Johann Lafer gibt ein erschütterndes Gesundheits-Update.

Der Fernsehkoch gab Ende Mai bekannt, an Krebs erkrankt zu sein. „Bei mir wurde ein indolentes, also niedrig-malignes und nicht aggressives Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert“, enthüllte der 68-Jährige in einem Instagram-Statement. Die Diagnose bekam er bereits 2024 nach einer Routineuntersuchung. Im Gespräch mit dem ‚Münchner Merkur‘ sprach Lafer nun offen über seine Erkrankung. „Ich habe Metastasen im ganzen Körper, da ist alles schwarz“, enthüllte er.

Sein Krebs sei nicht mehr heilbar, „aber man kann ihn eindämmen“. Seit Anfang des Jahres kämpft er mit einer Chemotherapie gegen die Krankheit. In einigen Tagen beginnt der sechste Zyklus. „Ich stelle mich dieser Aufgabe. Ich muss mich stellen“, erklärte der TV-Star. Doch die Behandlung zehrt an ihm. 25 Kilo habe Lafer bereits verloren, das Essen falle ihm schwer. Trotzdem kommt Aufgeben für ihn nicht infrage. „Der Weg ist das Ziel. Ich kann nichts erzwingen. Ich muss mit dem Schicksal leben“, betonte er.

Eine konkrete Prognose habe er von seinen Ärzten nicht erhalten. „Das ist unterschiedlich. Ich habe heute von einem gehört, der nur ein Jahr überlebt hat, andere leben noch zehn Jahre gut damit“, berichtete der Österreicher. Mit Blick auf sein eigenes Leben erklärte er: „Ich bin jetzt 68 und habe schon vieles erlebt.“ Durch den Krebs habe er erkannt, dass man nichts aufschieben könne. Für ihn ist nun ein großer Traum in den Vordergrund gerückt: „Ich würde gerne das Basislager des Mount Everest im Himalaya besuchen.“ Gegenüber der ‚Abendzeitung‘ gestand Lafer außerdem, sich derzeit in einer „Krisenphase“ zu befinden. „Am Anfang ging es mir besser damit“, räumte er ein.