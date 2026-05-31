Stars Johann Lafer ist an Krebs erkrankt

Johann Lafer - 10.04.16 Hamburg - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2026, 12:00 Uhr

Der Fernsehkoch gibt erschütternde Neuigkeiten bekannt: Er leidet an Krebs.

Johann Lafer macht seine Krebserkrankung öffentlich.

Der Star-Koch zeigte sich kürzlich beim ‚ZDF-Fernsehgarten‘ optisch verändert. Nun hat er den tragischen Grund dafür preisgegeben. „Bei mir wurde ein indolentes, also niedrig-malignes und nicht aggressives Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert“, enthüllte der 68-Jährige in einem Instagram-Statement. Diese Nachricht sei für ihn und seine Familie ein großer Schock gewesen. „Umso dankbarer sind wir, dass die Behandlung gut anschlägt und sich die Situation positiv entwickelt“, fügte Lafer hinzu.

Ihm gehe es den Umständen entsprechend gut. Lafer zeigte sich erleichtert, dass er noch immer arbeiten und viele Termine wahrnehmen könne. Aus dem Austausch mit Kollegen und dem Kochen ziehe er viel Kraft und Freude. „Ich bitte um Verständnis, dass ich mich zu medizinischen Details aktuell nicht weiter äußern möchte“, fügte der TV-Star hinzu. In den Kommentaren erhielt er zahlreiche Genesungswünsche, darunter auch von prominenten Kollegen. Jana Ina Zarrella schrieb: „Lieber Johann, ich wünsche dir nur das Beste und baldige Genesung.“ Auch Ruth Moschner wünschte Lafer eine gute Besserung, während Guido Cantz erklärte: „Lieber Johann, ich denke fest an dich! Gute Besserung…lass dich nicht unterkriegen!“

Im Interview mit ‚Bild‘ enthüllte Lafer, dass seine Krankheit bereits vor zweieinhalb Jahren entdeckt wurde. Im Januar 2026 habe sich sein Gesundheitszustand dann stark verschlechtert. Inzwischen habe er vier Chemotherapie-Zyklen hinter sich. Glücklicherweise zeige die Krebstherapie Wirkung. „Man sieht, dass die Knoten kleiner werden. Dass die Behandlung anschlägt. Und das gibt mir Kraft“, berichtete der Bestsellerautor.

Auch sein Glaube hilft Lafer während dieser schwierigen Zeit. Inzwischen blickt er mit einem ganz neuen Blick auf das Leben. „Wir sind Gast auf Erden. Es ist endlich. Es wird nichts geben, was uns davon befreit. Ich hoffe nur, dass ich noch möglichst lange Gast sein darf“, sagte er.