Stars Kris Jenner: Der Ruhestand kann warten

Kris Jenner - Ballet Gala 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.05.2024, 10:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin hat mir 68 Jahren nicht vor, sich in den Ruhestand zu begeben.

Kris Jenner hat keine Pläne, sich zur Ruhe zu setzen.

Die 68-jährige Showbiz-Matriarchin hat verraten, dass sie fest entschlossen ist, so lange wie möglich weiterzuarbeiten. Im Podcast ‚This Life of Mine with James Corden‘ verrät sie: „Meine Mutter ist mit 82 Jahren in den Ruhestand gegangen und sie spricht jeden Tag, wenn wir zusammen sind, über ihren Job. Sie sagt zu mir: ‚Oh, mein Job hat mich jung gehalten und mir Sinn und Freude gegeben.'“

Kris hat nicht die Absicht, es in nächster Zeit beruflich langsamer anzugehen. Ihre Arbeit sei so viel mehr als ein Mittel, um Geld zu verdienen. „Es gibt dir alle möglichen Qualitäten in deinem Leben. Man findet Lösungen für Dinge. Es geht um dein Organisationstalent. Es ist die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen. Es ist die Liebe zum Leben“, zählt sie auf.

Die Reality-TV-Darstellerin hat das Gefühl, dass die Arbeit ihrem Leben einen Sinn gibt. „Es bedeutet, dass man etwas zu tun hat. Aufzustehen, sich anzuziehen, sich der Welt auf eine bestimmte Weise zu präsentieren und mit den Menschen zu interagieren, die man liebt“, erklärt sie.