Stars Halle Berry: Ausstieg aus ‘All’s Fair’

Halle Berry - December 2023 - Getty Images - Red Sea International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2024, 10:00 Uhr

Halle Berry wird Berichten zufolge nicht neben Kim Kardashian in der kommenden Dramaserie ‘All’s Fair’ zu sehen sein.

Erst vor einer Woche wurde berichtet, dass die 57-jährige Darstellerin neben Glenn Close und Kim zur Besetzung von ‘All’s Fair’ gehört, das von ‘American Horror Story’-Chef Ryan Murphy entwickelt wurde. Nun berichtet ‘Variety’, dass Berry „aufgrund eines Terminkonflikts“ aus der Serie ausgestiegen ist. Halle war auch als ausführende Produzentin vorgesehen, wird aber nicht mehr in irgendeiner Form an der Serie beteiligt sein.

Die Serie soll sich um eine Anwaltskanzlei in Los Angeles drehen, die ausschließlich von Frauen geführt wird, wobei genaue Details zu Halles geplantem Charakter noch unter Verschluss gehalten wurden. Murphy wird das Projekt schreiben, Regie führen und als ausführender Produzent fungieren. Es ist die erste seiner Serien, die im Rahmen seines neuen Disney-Vertrags angekündigt wurde, nachdem sein Netflix-Vertrag ausgelaufen war. Kim und Glenn sind beide ausführende Produzenten, zusammen mit Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Scott Robertson und Eric Kovtun.

Kim gab ihr Schauspieldebüt als Publizistin Siobhan Corbyn in ‘American Horror Story: Delicate’.