Stars Kristen Bell: Muttertag ohne Kinder

Bang Showbiz | 16.05.2024, 12:53 Uhr

Die Schauspielerin fand es großartig, den Feiertag ohne ihren Nachwuchs zu begehen.

Kristen Bell verbrachte den Muttertag liebend gerne ohne ihren Nachwuchs.

Die 43-jährige Schauspielerin zieht mit ihrem Ehemann Dax Shepard die Kinder Lincoln (11) und Delta (9) groß. Dass die klassischen Feierlichkeiten zum Vater- und Muttertag sich meistens ziemlich unterscheiden, nervt Bell laut eigener Aussage schon seit längerem. Ihrer Meinung nach sei es üblich, dass Väter am Vatertag die freie Wahl hätten, während von Müttern erwartet wird auch am Muttertag Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Im Interview mit ‚PEOPLE‘ sagte der Hollywoodstar dazu: „Vor etwa sechs Jahren fiel meinem Mann und mir die Scheinheiligkeit bezüglich Vater- und Muttertag auf. Am Vatertag dürfen Väter zum Beispiel acht Stunden lang Golfen oder niemanden sehen. Aus irgendeinem Grund wird am Muttertag erwartet, dass wir Frühstück im Bett essen und die Kinder die ganze Zeit um uns haben. Das ist keine wirkliche Feier. Das ist eine tägliche Sache in meinem Haushalt. Also bereitete er mir einen Vatertag-Muttertag!“

Wie die ‚Frozen‘-Darstellerin weiter berichtet, übernahm ihr Liebster am Muttertag die Kinderbetreuung, schickte ihr eine Masseurin nach Hause und organisierte eine Maniküre für Kristen und ihre Freundinnen. „Er nahm die Kinder mit aus dem Haus“, beschreibt sie das Highlight ihres Muttertages. „Es war herrlich.“