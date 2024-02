Film Kristen Stewart experimentiert mit neuem Biopic

Bang Showbiz | 19.02.2024, 08:00 Uhr

Kristen Stewarts Susan-Sontag-Biopic ist ein „Experiment“, das die Genres von Filmen und Dokumentationen miteinander verbindet.

Die ‚Twilight‘-Darstellerin wird die renommierte Schriftstellerin in dem neuen Film ‚Sontag‘ spielen, der von Kirsten Johnson inszeniert wird und auf der Biografie ‚Sontag: Her Life‘ von Ben Moser basiert. Die Schauspielerin hat nun verraten, dass das Projekt ein „einzigartiges Format“ hat und dass es lange dauern werde, bis es abgeschlossen sei.

Während einer Pressekonferenz bei den Berliner Filmfestspielen erklärte Kristen jetzt: „Die Sache mit Sontag wird über eine so lange Zeitspanne entstehen. Das Format ist einzigartig. Es ist eine Mischung aus Dokumentarfilm, Forschungsprojekt, Experiment, Film im Film.“ Das Projekt wurde letztes Jahr auf dem Filmfestival angekündigt und Stewart gab zu, dass sie keine Ahnung habe, wann es fertig sein wird. Sie fügte hinzu: „Wir haben letztes Jahr hier auf dem Festival angefangen. Ich weiß nicht, wann wir damit fertig sein werden. Es ist ein Prozess mit offenem Ausgang.“

Während der Pressekonferenz sprach Stewart auch über ihren neuen Film ‚Love Lies Bleeding‘ über eine Fitnessstudio-Managerin, die sich auf eine zum Scheitern verurteilte Romanze mit einem ehrgeizigen Bodybuilder einlässt. Sie bestand darauf, dass sie hoffe, dass dies eine neue Ära des queeren Filmemachens einläuten wird. Sie erklärte: „Ich denke, wir können nicht so weitermachen, dass wir jedem sagen, wie er sich fühlen soll, und uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und Pluspunkte dafür erhalten, dass wir marginalisierten Stimmen Raum geben, und nur in der Eigenschaft, dass sie allein über dieses Thema sprechen dürfen. Wir waren alle schon die ganze Zeit dort. Ich denke, die Ära, in der queere Filme so pointiert waren, ist vorbei.“