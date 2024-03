Stars Kristin Cavallari: Verliebt dank TikTok

Kristin Cavallari and Mark Estes Instagram Feb 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2024, 15:45 Uhr

Die Reality-TV-Bekanntheit plaudert über das Kennenlernen mit ihrem neuen Freund Mark Estes.

Kristin Cavallari hat ihren neuen Freund über die sozialen Medien kennengelernt.

Die Reality-TV-Darstellerin hat vor kurzem enthüllt, dass sie mit Mark Estes zusammen ist. Der 24-Jährige ist Teil des TikTok-Accounts Montana Boyz mit fast 120.000 Followern. Tatsächlich fanden die beiden Turteltauben dank der Social-Media-Plattform zueinander.

In einer neuen Folge ihres ‚Let’s Be Honest With Kristin Cavallari‘-Podcasts schwärmt sie: „Er ist [mein Typ]. Wisst ihr auch, was er ist? Er ist umwerfend, alles an ihm ist perfekt, aber er ist auch ein Naturbursche und ein Mann, und diese Kombination von beidem ist für mich einfach das Größte.“

Kristin bezeichnete Mark als den „schärfsten Kerl“, den sie je gesehen hat. Über ihren ersten richtigen Kontakt mit den Montana Boyz erzählt sie folgendes: „Drei Wochen später bekomme ich eine DM auf Instagram von den Montana Boyz, in der nur steht ‚Ich liebe dich‘. Und ich denke: ‚Oh mein Gott.‘“

Die ‚Laguna Beach‘-Darstellerin verrät, dass sie sich bei ihrem ersten Date wie in der „High School“ fühlte. „Er kam, brachte mir Blumen, holte mich ab, wir gingen zum Abendessen, es war sehr süß“, schildert sie.

Der Altersunterschied von 13 Jahren macht dem Paar nichts aus. Kristin, die von 2013 bis 2022 mit dem Sportstar Jay Cutler verheiratet war, betont: „Dass ich einen 24-Jährigen date, ist nicht etwas, das ich gesucht habe. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas jemals passieren würde. Ich verstehe, wie es für die Außenwelt aussieht. Das tue ich wirklich.“