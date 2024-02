Bekannt aus "Curb Your Enthusiasm" Kult-Komiker Richard Lewis ist tot: Er wurde 76 Jahre alt

Richard Lewis war in den USA für seinen bissigen, düsteren Humor bekannt. (lau/spot)

SpotOn News | 28.02.2024, 23:42 Uhr

Trauer um Richard Lewis. Der legendäre Stand-up-Komiker verstarb am Dienstag im Alter von 76 Jahren infolge eines Herzinfarkts, wie heute bekannt wurde.

Trauer um Richard Lewis (1947-2024). Der legendäre Stand-up-Komiker und Schauspieler ist am gestrigen 27. Februar in seinem Zuhause in Los Angeles verstorben, wie unter anderem das Branchenblatt "Deadline" berichtet. Als Todesursache wird ein Herzinfarkt angegeben. Er wurde 76 Jahre alt.

Von der Stand-up-Comedy zu Film- und Serienrollen

In den vergangenen Jahren machte Lewis vor allem durch seine Auftritte in der mit zwei Emmy-Awards ausgezeichneten HBO-Serie "Curb Your Enthusiasm" auf sich aufmerksam. In der von "Seinfeld"-Co-Serienschöpfer Larry David (76) erdachten Show spielte er eine fiktionalisierte Version seiner selbst – und ist auch in der derzeit laufenden finalen zwölften Staffel der Comedy-Serie zu sehen.

Lewis war bekannt für seinen bissigen, selbstironischen und schwarzen Humor. Nach seinen Anfängen in der Stand-up-Szene der 1970er und 80er Jahre trat er zunehmend im US-Fernsehen und in Hollywoodfilmen auf. So war er zwischen 1988 und 1997 in drei Comedy-Specials auf dem Premium-Kabelsender HBO zu sehen, spielte in Mel Brooks' (97) Filmparodie "Robin Hood – Helden in Strumpfhosen" und in dem düsteren Alkoholiker-Drama "Leaving Las Vegas" mit.

Er wurde im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren, und war nach einem lebenslangen Kampf gegen Alkoholismus und Drogenproblemen nach eigenen Angaben seit fast 30 Jahren trocken. Vor knapp einem Jahr hatte Lewis bekannt gegeben, an Parkinson erkrankt zu sein. Daraufhin hatte er seine Stand-up-Karriere beendet.