Musik Kyle Falconer: Neues Album wird akustisch

Kyle Falconer of The View at TRNSMT 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2024, 10:24 Uhr

Der The View-Star enthüllt Details über seine kommende Platte.

Kyle Falconer bringt ein neues Akustik-Album auf den Markt.

Der The View-Frontmann wird am 7. Februar ‚The One I Love the Most’ veröffentlichen. Das Album enthält abgespeckte Versionen von einigen The View-Songs und seinen Solo-LPs – alle inspiriert von Frauen – und enthält auch den neuen Track ‚Angelina‘.

Im Gespräch mit dem Musikmagazin ‚NME‘ erzählt der Künstler über die bevorstehende Veröffentlichung: „‚The One I Love The Most‘ entstand aus einer Idee, die ich hatte, nachdem ich mein eigenes Studio in Spanien bekommen hatte. Ich dachte über all die Mädchennamen nach, über die ich geschrieben hatte und dachte, es wäre eine großartige romantische Idee, sie alle an einem Ort zu vereinen und die Platte zum Valentinstag zu veröffentlichen. Ich wollte die Songs so zeigen, wie sie sind, ohne die ganze Produktion, und wir haben die erste Essenz der Songs eingefangen.

Der 37-Jährige ergänzt: „Es ist großartig, die verschiedenen Gefühle entlang des Albums und meine Höhen und Tiefen zu sehen, vom kindlichen Schreiben von ‚Claudia‘ bis zu den tieferen Ideen von ‚Kelly‘, da ich mehr von der Welt gesehen und gehört habe.“

Kyles neue Platte entstand in seinem La Sierra Casa Retreat in der Nähe von Alicante in Spanien. Der Singer-Songwriter hat das Projekt selbst produziert und alle Vocals und Instrumente eingespielt – mit Ausnahme der Beiträge von Drew Palmer und Neeve Zahra. Dieses Jahr traten The View im Vorprogramm von Liam Gallagher auf seiner ‚Definitely Maybe‘-Tour auf.