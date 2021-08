Kylie Jenner und Baby Nr. 2

Fans vermuten, wann und wo Kylie ihre Schwangerschaft outen wird

22.08.2021 21:27 Uhr

Niemand weiß, ob Kylie Jenner wirklich ein zweites Kind erwartet. Dafür meinen ihre Fans schon zu wissen, bei welchem Event sie ihre Schwangerschaft verkündet.

Die Gerüchteküche läuft heiß! Diese Woche setzte das oft gut informierte US-Portal TMZ das Gerücht in die Welt, dass Kylie Jenner (24) ihr zweites Kind mit Travis Scott (30) erwarten würde. Weil es natürlich noch keinerlei Beweise dafür gibt, schreibt die Website einfach mal, dass die Schwangerschaft noch ganz am Anfang wäre und deswegen noch nicht sichtbar.

Kylie Jenner schwieg bisher zu den Gerüchten – weder dementierte sie eine erneute Schwangerschaft, noch wurden sie von ihr bestätigt. Ihr Schweigen interpretieren viele als den Beweis für ein zweites Baby.

Einige Fans im Netz steigern sich bereits dermaßen rein, dass sie sogar schon sicher sind zu wissen, bei welchem Mega-Event die Milliardärin ihre kleine Kugel erstmals präsentieren wird.

Quelle: giphy.com

Baby-Party bei der Met-Gala

Die Kylie Jenner-Experten tippen auf eine fulminante Enthüllung bei der diesjährigen Met-Gala. Dabei handelt es sich um einen der wichtigsten Mode-Events des Jahres.

Die von der amerikanischen „Vogue“-Zeitschrift veranstaltete Gala findet eigentlich immer im Mai statt, doch wie so viele andere Events auch, konnte sie wegen Corona nicht stattfinden. Am 13. September soll nun wenigstens eine Art Mini-MET-Gala mit stark reduzierter Gästeliste gefeiert werden.

Twitter dreht frei

Und genau bei diesem Event hält Kylie Jenner ihr plötzlich gar nicht mehr so kleine Kugel dann stolz in die Kamera – zumindest in der Fantasie ihrer vielen Fans.

Diese zahlreichen „KUWTK“-Superfans sind sich jetzt schon todessicher, dass die Sache genauso und nicht anders ablaufen wird. Obwohl niemand weiß, ob Kylie Jenner überhaupt ein zweites Kind erwartet, lesen sich die Tweets fast wie offizielle Pressemeldungen, an deren Wahrheitsgehalt keinerlei Zweifel besteht.

Tmz sick for leaking that. i know kylie was waiting for the MET to reveal it — O ? FREE PALESTINE?? (@OliviaTileyy) August 20, 2021

mark my words, kylie is gonna stay hidden and then reveal her bump at the Met in september — gabcam (@GabbyCamm) August 20, 2021

Kylies erste geheime Schwangerschaft

Die ganze Hysterie rund um eine vermutete zweite Schwangerschaft kommt natürlich nicht von irgendwoher. Wir erinnern uns alle daran, wie Kylie Jenner es irgendwie schaffte ihre gesamte erste Schwangerschaft so gut wie geheim zu halten.

Ja, es gab einzelne wenige Bilder von ihr mit Kugelbauch im Supermarkt, aber das war es auch schon. Es wäre also durchaus im Bereich des Möglichen, dass die Ich-Darstellerin die gleiche „Geheimagent 00Kugelbauch“-Nummer noch mal durchzieht.

Wir werden es sehen … spätestens bei der MET-Gala in knapp drei Wochen.