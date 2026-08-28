Stars Kylie Jenner will die zweite Hälfte ihrer Zwanziger genießen

Kylie Jenner - Academy Museum Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2026, 10:00 Uhr

Kylie Jenner will die zweite Hälfte ihrer Zwanziger genießen.

Kylie Jenner hat sich vorgenommen, die „letzte Hälfte“ ihrer Zwanziger bewusst zu erleben – und vorerst keine weiteren Kinder zu bekommen.

Die 29-jährige Reality-TV-Bekanntheit ist bereits Mutter von Stormi (8) und Aire (4), die aus ihrer früheren Beziehung mit Rapper Travis Scott stammen. Nachwuchs ist für sie aktuell kein Thema. Im Gespräch mit ‚Who What Wear‘ erklärte Kylie, sie habe sich bereits mit 25 Jahren einen persönlichen Vorsatz gefasst: „Ich habe mir mit 25 versprochen, dass ich – zumindest im Moment – keine weiteren Kinder bekommen werde und stattdessen wirklich die zweite Hälfte meiner Zwanziger genieße.“ Die erste Hälfte dieser Lebensphase sei für sie stark von Schwangerschaft, Erholung und den Herausforderungen nach der Geburt geprägt gewesen. „Es fühlte sich an, als hätte ich einige dieser jungen Jahre meines Lebens verloren“, erinnerte sich Jenner. Besonders ihre mentale Verfassung habe nach den Geburten eine große Rolle gespielt. Sie sprach auch über ihre Erfahrungen mit postpartaler Depression und die Zeit, die sie gebraucht habe, um sich davon zu erholen.

Neben ihrer Rolle als Unternehmerin und Mutter hat Kylie in diesem Jahr auch einen neuen Bereich für sich entdeckt: die Schauspielerei. In der Mockumentary ‚The Moment‘ von Regisseur Aidan Zamiri gab sie ihr Schauspieldebüt. Trotzdem möchte sie nicht sofort jedes neue Angebot annehmen. „Es kamen zwei Drehbücher zu mir, die ich abgelehnt habe“, verriet sie ‚Who What Wear‘. Ein anderes Projekt habe allerdings ihr Interesse geweckt. Dabei handelt es sich bislang lediglich um einen Pilotfilm, der noch keine Serienbestellung erhalten hat.

Kylie geht bei ihrer beruflichen Zukunft inzwischen offenbar besonders sorgfältig vor. „Ich bin bei dem, was ich als Nächstes mache, wählerischer geworden“, sagte sie. Vor allem bei größeren Produktionen müsse für sie vieles stimmen, da längere Dreharbeiten auch bedeuten könnten, von ihren Kindern getrennt zu sein. Privat ist Jenner derzeit mit Schauspieler Timothée Chalamet liiert. Gleichzeitig konzentriert sie sich weiterhin auf ihre Familie und ihre geschäftlichen Projekte.

Auch ihr Verhältnis zu ihrem eigenen Körper hat sich nach den Schwangerschaften verändert. In ‚The Kardashians‘ erklärte sie, dass sie sich nach der Geburt ihres ersten Kindes noch stark über ihr verändertes Aussehen gewundert habe. Dieses Mal gehe sie entspannter damit um: „Ich vertraue einfach auf den Prozess.“ Statt sich auf ihr Gewicht zu fixieren, richte sie ihren Blick heute stärker auf ihre Weiblichkeit und die Tatsache, Mutter geworden zu sein. „Ich bin viel weniger gestresst wegen meines Gewichts und meines Aussehens und konzentriere mich mehr auf die feminine Energie und darauf, dass ich ein Baby geschaffen habe“, sagte Jenner.