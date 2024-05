Stars Lainey Wilson: Ihre ‚Yellowstone‘-Rückkehr ist ungewiss

Lainey Wilson wins big at ACM Awards May 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.05.2024, 18:00 Uhr

Lainey Wilson sprach darüber, dass sie noch nicht weiß, ob sie zu ‚Yellowstone‘ zurückkehren wird.

Die 31-jährige Musikerin schloss sich 2022 der Besetzung der Neo-Western-Dramaserie an, und obwohl sie gerne für die nächste Staffel zurückkehren würde, bleibt Wilson über ihre mögliche Beteiligung an der Show weiterhin im Dunkeln.

Die Country-Sängerin, deren Musik zudem bei ‚Yellowstone‘ zu hören war, verriet gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich weiß das buchstäblich immer noch nicht, aber ich warte auf den Anruf.“ Lainey ist der Meinung, dass die Zukunft von ‚Yellowstone‘ vom Engagement von Taylor Sherdian, der Mitschöpferin der Serie, bestimmt werden wird. Die ‚Things a Man Oughta Know‘-Hitmacherin möchte unbedingt herausfinden, ob sie an der Fortsetzung der Serie mit beteiligt sein wird. „Er hat so viele Eisen gleichzeitig im Feuer – ich weiß nicht, wie er das macht“, sagte der Star. Die Prominente hatte zuvor angekündigt, dass sie davon ausgeht, dass Abby, die sie in der Show spielt, in der nächsten Staffel von ‚Yellowstone‘ mit dabei sein wird. Die Schauspielerin gab zu, dass sie „schockiert“ wäre, wenn Abby in der erfolgreichen TV-Show nicht mehr zu sehen sein würde. Im April erzählte sie gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Ich werde ehrlich zu Ihnen sein. Ich wäre schockiert. Und ich denke, wie Taylor Sheridan seine Geschichten schreibt, und er hat einfach eine wunderbare Art, die Dinge zurückzubringen und Sachen loszulassen – Ich würde schockiert sein. Also wir werden sehen, was passiert.“ Die Künstlerin gab auch zu, dass ihre Tourdaten mit den Dreharbeiten kollidieren könnten, weshalb sie sich nicht auf die nächste Staffel festlegen konnte.